Hailey Bieber s’ouvre sur l’attente d’épouser officiellement Justin Bieber

Hailey Bieber voulait attendre que son mari Justin Bieber soit “en parfaite santé” avant d’accueillir leur mariage.

Le mannequin de 23 ans et la chanteuse de “ Yummy ” se sont mariés en septembre 2018 le même jour où ils ont acquis leur licence de mariage, mais n’ont organisé de cérémonie officielle avec la famille et les amis qu’un an plus tard.

Et maintenant, Hailey a dit qu’ils avaient décidé d’attendre pour tenir leur cérémonie parce qu’il aurait été “agité et stressant” d’essayer de planifier un mariage alors que Justin luttait contre une série de problèmes de santé mentale et physique.

Elle a dit: “Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, nous étions en train de comprendre notre vie ensemble. J’avais envie de mettre un mariage au milieu de tout cela serait vraiment mouvementé et stressant.”

Justin, 25 ans, était “vraiment malade” pendant un certain temps après leur mariage, et a découvert plus tard que ses symptômes avaient été causés par la maladie de Lyme.

Hailey dit que faire face au hitmaker “Love Yourself” pendant cette période était difficile, surtout quand le public était “méchant et critique”.

Elle a ajouté: “Il était vraiment malade. Il a la maladie de Lyme, et il avait affaire à un tas de trucs médicaux. Nous n’avions pas de diagnostic. Et c’était difficile parce que tout le monde de l’extérieur était super méchant et critique, disant il avait l’air de prendre de la drogue, disant à quel point il avait l’air malsain, alors qu’en vérité, il n’était pas en bonne santé et nous ne savions pas pourquoi.

«Cela faisait des mois que j’étais une nouvelle femme, essayant de l’aider à comprendre ce qui n’allait pas et ce qui se passait. Maintenant, il est parfaitement en bonne santé. Mais traverser cela et ensuite essayer d’être comme, ‘Alors, où se situe notre mariage cette?’ ne ressemblait pas du tout à l’ambiance. ”

Et même s’il a fallu un an au couple pour surmonter ses difficultés, ils sont maintenant plus forts que jamais.

S’exprimant dans le numéro de mars du magazine Elle, Hailey a expliqué: “Il avait tellement grandi. J’étais en fait choqué. Je pense que j’avais grandi aussi. Il était quelqu’un dont je m’étais toujours autant soucié et que j’aimais beaucoup profondément.

“De toute évidence, il nous a fallu du travail et de passer des choses entre nous deux, mais cela en valait vraiment la peine. C’est un homme incroyable, incroyable et un si bon partenaire pour traverser la vie. Il n’y a personne d’autre avec qui j’aurais jamais pu je voulais passer ma vie avec lui sauf. Alors, j’ai de la chance. “

.