Hailey rend hommage à Justin Bieber

2020-03-02 07:30:05

Hailey Bieber a rendu hommage à son “meilleur ami” Justin pour son 26e anniversaire.

Hailey Bieber a rendu hommage à son “meilleur ami” Justin pour son anniversaire.

Le mannequin a publié un doux collage de photos de son mari alors qu’elle marquait son 26e anniversaire dimanche (01.03.20).

S’adressant à Instagram, elle a écrit: “Joyeux anniversaire meilleur ami. Merci d’avoir mis un sourire sur mon visage tous les jours. Je t’aime.”

La mannequin de 23 ans avait auparavant avoué qu’elle “ne pouvait pas être plus fière” de Justin après le lancement de son dernier album, “Changes”.

À côté d’une image de la couverture de l’album, Hailey a écrit sur la plate-forme de partage de photos: “Je ne pourrais pas être plus heureux que les gens puissent enfin entendre cet album. Félicitations pour un incroyable album incroyable bébé. #CHANGES (sic) ”

Et Justin a récemment consacré son nouvel album à sa femme bien-aimée.

Lors d’une session de lecture d’album à Londres, il a partagé: “La pensée d’être avec ma femme pour toujours me donne des frissons. Cet album est évidemment dédié à elle et à mon amour pour elle.”

Pendant ce temps, le hitmaker “Désolé” a précédemment admis qu’il craignait d’être “infidèle” à sa femme et était “extrêmement nerveux” avant de poser la question au modèle parce que c’était un “engagement sérieux”.

Il a expliqué: “J’étais extrêmement nerveux. Je me sentais, comme dans le passé, nous parlions, vous savez, de moi posant la question et j’avais l’impression qu’elle dirait oui. Donc, je n’étais pas vraiment nerveux à l’idée de dire oui , mais la chose est juste, comme, je pense que j’étais plus nerveux à propos de “Est-ce que je vais prendre cet engagement? Suis-je capable de prendre cet engagement en tant qu’homme et être capable d’honorer, vous savez, ce que je dis?” Parce que, vous savez, c’est un engagement sérieux quand vous dites que vous allez aimer quelqu’un pour le meilleur, pour le pire et, comme, être fidèle. C’est énorme. Suis-je capable de faire ça? Et donc, je pense que c’est vraiment ce que Je me battais avec. “

Mots clés: Hailey Bieber, Justin Bieber

Retour au flux

.