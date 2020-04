Halle Berry aime la vie de célibataire

2020-04-17 11:30:06

Halle Berry aime être célibataire.

L’actrice de 53 ans – qui a Nahla, 12 ans, avec l’ancien petit ami Gabriel Aubry et Maceo, six ans, avec son ex-mari Olivier Martinez – a toujours été “orientée vers la relation” mais a apprécié avoir plus de temps avec juste ses enfants et envisage même d’abandonner définitivement les fréquentations.

S’adressant à son amie Lena Waithe sur Instagram Live, elle a déclaré: “J’ai beaucoup appris en étant avec mes enfants. Ils sont la meilleure compagnie pour moi en ce moment, et quand j’ai divorcé du père de Maceo, je suis resté assez seul tout seul sur trois ans maintenant. Décidément donc, c’est sûr.

“J’ai décidé de prendre du temps. Je suis vraiment une personne orientée vers la relation, je veux toujours être avec quelqu’un. Mais j’ai décidé, non, je vais ralentir mon rôle, je vais prendre une minute et Je vais passer du temps avec moi.

“Et ça a été tellement génial que je pense que je pourrais rester comme ça!”

Halle – qui était également mariée à Eric Benét et David Justice – ne s’était jamais attendue à être célibataire pendant si longtemps, mais elle pense que prendre une si longue pause dans les fréquentations signifie qu’elle n’entrera pas dans une nouvelle relation jusqu’à ce qu’elle sache que c’est “tout à fait raison” pour elle.

Elle a ajouté: “Je savais que j’allais prendre au moins un an, un an.

“Un an a mené à deux ans et deux ans mènent maintenant à trois ans.

“Mais je vais bien parce que je pense que la prochaine relation que j’ai aura, je pense que j’aurai une meilleure chance d’attirer et de choisir ce qui me convient parce que j’ai pris ce temps pour réfléchir à ce qui est important pour moi.

“Je ne ressens plus le besoin d’une relation, donc je ne ressens pas le besoin de me précipiter ou d’accepter quelque chose qui ne me convient pas totalement. Ce n’est pas que quelque chose ne va pas avec les gens avec qui j’ai été, mais je vais attendre mon match ou je vais rester en solo et être avec mes enfants et faire ma vie comme je le fais. ”

Et la star de ‘John Wick: Chapter 3’ a exhorté les gens à apprécier leur propre entreprise.

Elle a dit: “Vous savez ce que je pense que le cadeau est, et c’est quelque chose qui vient avec l’âge, le cadeau de votre propre entreprise.

“Et vous pouvez commencer par peut-être faire un court voyage, un week-end et voir comment ça se sent.

“Je vous le promets, vous commencerez à profiter de ce moment et à être avec vous-même et votre entreprise étant l’entreprise la plus importante.”

