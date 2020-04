Halle Berry applaudit les critiques de Son in Heels après avoir partagé une vidéo rare

Halle Berry a été assez vigilante pour garder ses enfants hors de ses flux de médias sociaux, et il devient rapidement évident pourquoi dans ces rares occasions où elle décide de partager un moment.

Dans ce cas, ce moment est venu il y a quelques semaines lorsqu’elle a décidé de partager un moment doux avec le fils de six ans, Maceo-Robert, qui était clairement en train de se balader en essayant de se déplacer dans les élégantes escarpins de sa mère. Sur lui, cependant, ce sont presque des cuissardes et le look était vraiment hilarant.

Nous ne dirons pas qu’il était le plus gracieux en eux alors qu’il montait dans le couloir et s’arrêtait même un instant avant de comprendre comment monter les escaliers, mais il a néanmoins traversé et réussi à monter les marches sans incident, ce qui n’est pas ‘t toujours une tâche facile sur une bonne journée.

Mais alors que c’était une bonne journée et un moment amusant pour Berry et sa famille, trop de personnes sur Instagram semblaient toutes déformées à propos du clip, que Berry avait simplement intitulé “Quarantine Day12”. Il en est arrivé au point où elle a dû consacrer du temps et de l’énergie à se défendre, à choisir ses parents et à se battre contre l’homophobie rampante.

Vous savez, parce que son fils de six ans jouait avec les chaussures de maman, comme eux. “C’est comme ça que ça commence”, a écrit un abonné, comme le rapporte BuzzFeed. Remarquablement, plusieurs autres personnes se sont jointes à cette affiche.

Un autre a exprimé qu’il espérait que c’était la fille de Berry, tandis qu’un autre a dit catégoriquement: “Mon fils n’a jamais joué en talons.”

Impressionnant, Berry l’a gardée au frais avec des réponses comme, “Un plaisir inoffensif. Tryna survit en ce moment. Tu me sens?” Elle a détourné la plupart de l’homophobie rampante et a même exhorté ses partisans à “rire et à hurler de compassion”.

Cependant, tout le monde n’était pas en train de lancer de la haine, certains parlant de la façon dont nous allons tous devenir un peu fous au milieu de l’auto-isolement des coronavirus. Berry a également répondu à ces commentaires plus positifs. Quand un adepte a plaisanté en disant qu’il n’était pas habillé, nulle part où aller, Berry a répondu: “Oh, il a un endroit où il va, mais sa maman ne le laissera pas”, par Gens.

Comme cela a été le cas dans le passé, Berry n’a pas montré le visage de son fils dans le clip, ce qu’elle a expliqué en mai est une décision très intentionnelle. “Je ne veux tout simplement pas les plâtrer partout sur Internet. Cela ne me semble pas bon pour moi”, a-t-elle déclaré à la “Aujourd’hui” montrer. “Ça va être leur vie quand ils seront grands, et ils choisiront quand ça commencera.”

Après avoir vu à quel point ses partisans sont prêts à l’attaquer, elle et son fils, pour un moment de jeu frivole, elle fait définitivement le bon choix pour les protéger aussi longtemps qu’elle le peut.