Halle Berry est-elle célibataire?

La carrière d’actrice réussie de Halle Berry s’étend sur des décennies et lui a valu plusieurs récompenses, dont un Oscar de la meilleure actrice. Maintenant, au début de la cinquantaine, non seulement elle joue toujours, elle est en meilleure forme de vie et vit bien avec ses deux enfants. Parallèlement à son énorme succès professionnel, il y a eu une série de relations amoureuses infructueuses et parfois abusives. Berry a eu un dur amour et semble apprendre constamment de ses erreurs et aller de l’avant malgré tout ce qu’elle a vécu.

Combien de fois Halle Berry s’est-elle mariée?

Halle Berry sur le Today Show. | Zach Pagano / .

Berry a été mariée trois fois dans sa vie. Son premier mariage a été avec le joueur de baseball David Justice et a duré de 1992 à 1997. Berry a pris une ordonnance d’interdiction contre Justice au lendemain de la scission. Plus tard, lorsqu’elle a déclaré qu’une relation passée avait été violente et avait causé une perte auditive permanente due à un coup à la tête, beaucoup ont supposé que la justice était le coupable. C’est une affirmation qu’il essaie toujours de secouer des années plus tard, allant même jusqu’à l’appeler via Twitter en 2015. Beaucoup de ces tweets ont depuis été supprimés.

Le deuxième mariage de Halle Berry avec l’auteur-compositeur Eric Benét au début des années 2000 s’est également terminé de manière embarrassante et publique. Berry a découvert que Benét était une accro au sexe, ayant trompé ses dizaines de fois. Dans une interview avec Oprah en 2004, elle a partagé son chagrin et son incapacité à aller de l’avant avec la relation en raison d’une rupture de confiance qui ne pourrait jamais être réparée. Elle a également emporté une leçon précieuse en déclarant: «J’ai appris que lorsque je vois un drapeau dans une relation la prochaine fois, je le reconnais comme un drapeau.» Malheureusement, Berry avait plus de drapeaux manqués et de chagrins à venir.

Que s’est-il passé entre Halle Berry et le mannequin Gabriel Aubry?

Après la fin du mariage de Berry avec Benét, elle a continué à fréquenter le mannequin Gabriel Aubry, et bien qu’ils ne se soient jamais mariés, ils ont été ensemble pendant cinq ans et ont eu une fille, Nahla, ensemble. La relation a pris fin en 2010 et a conduit à une bataille difficile pour la garde. Dans des documents judiciaires récemment exposés, les allégations de Berry brossent le tableau d’une relation extrêmement dysfonctionnelle. Parmi les allégations, Aubry était abusive, dégradant Berry pour son apparence et refusant de reconnaître leur enfant comme biracial.

La revendication la plus scandaleuse de loin, cependant, était l’affirmation selon laquelle Aubry avait été impliqué dans une relation incestueuse pendant des années. L’autre partie impliquée n’a pas été nommée et le juge a radié de nombreuses déclarations du dossier. Loin d’être une accusation de fraude, la relation présumée s’était produite dans la jeunesse d’Aubry pendant son séjour en famille d’accueil. Berry l’a évoquée pour peindre le portrait d’un homme malade qui n’a jamais reçu d’aide pour son traumatisme. Elle a également affirmé qu’ils n’avaient des relations sexuelles que trois fois par an et que «[Aubry] a refusé de reconnaître ou d’accepter la responsabilité de ces questions. Au lieu de cela, il a critiqué mon corps d’une manière très humiliante pour les femmes. »

Aubry a finalement gagné des paiements mensuels de pension alimentaire pour enfants, des arriérés de paiement avant le procès, et Berry a également dû couvrir ses frais d’avocat. Après avoir rompu avec Aubry, Berry est passée à son troisième mari, Olivier Martinez. Ils ont eu un fils ensemble, Macea, en 2013 et ont divorcé en 2016.

Est-ce que Halle Berry sort avec quelqu’un maintenant?

À partir de 2017, Berry a été très publique sur son désir de rester célibataire. Dans une interview avec People TV, elle a partagé ce qu’elle avait appris en disant: «[I learned] que je peux être seul… Je fais face à mes peurs et j’apprends que je peux les vaincre. Nous devons vivre pour nous-mêmes et vivre pour notre propre bonheur individuel. »

Dans une autre interview la même année, elle a partagé: «Toutes ces relations étaient nécessaires pour moi. Nous venons tous ici avec des leçons que nous devons apprendre, et ces relations m’ont donné des leçons qui m’ont amené là où je suis en ce moment. Pour cela, je vous en suis reconnaissant. Mais ça a été dur. Ça a été une partie difficile de ma vie. “

Il y a eu des rumeurs pendant un certain temps après avoir publié plusieurs photos intimes avec son entraîneur personnel, Peter Thomas Lee, que les deux étaient en couple. Ils ont tous deux nié ces allégations. Ils travaillent ensemble depuis des années et disent qu’ils ne sont qu’un «couple de fitness» et rien de plus. Pour le moment, il semble que Berry s’en sort tout seul et se concentre sur ses deux jeunes enfants.