Halle Berry partage le cauchemar des cheveux du coronavirus – Plus, comment Pierce Brosnan lui a sauvé la vie sur le plateau

Halle Berry est arrivé juste à temps avec une leçon importante pour Jimmy Fallon’s la jeune fille Winnie, alors que la fillette de six ans a interrompu à deux reprises leur interview au “Tonight Show”!

Mère d’une fille deux fois âgée de Winnie, Halle a donné des conseils clés à la jeune fille sur l’importance de maintenir une bonne hygiène et de prendre soin de vous même pendant l’auto-isolement … même si vous ne quittez pas la maison pendant des jours et semaines à la fois.

Il s’avère que c’est un conseil que la fille de Halle, Nahla, avait cessé d’écouter. Et étant une interpolation qui sait déjà tout ce que ses parents pouvaient espérer de l’enseignant, et mieux, merci beaucoup, elle n’était certainement pas intéressée par l’aide de maman.

Ce défi avant l’adolescence s’est manifesté lorsque Nahla a décidé qu’elle était trop vieille pour que Halle se brosse les cheveux. “Elle est comme, non, ne me touche pas, je peux le supporter, je suis une interpolation, je n’ai pas besoin que tu me brosses les cheveux”, a partagé Halle avec Jimmy. “Alors je suis comme, Cool, je ne vais pas te brosser les cheveux.”

Enfin, cependant, Nahla a dû céder et ramener sa mère impliquée dans toute la situation des cheveux. “Elle s’en va, maman, j’ai peur de te dire ça, mais touche l’arrière de ma tête”, a déclaré Halle.

Ce faisant, elle a découvert que les cheveux de Nahlah s’étaient «rétrécis en une boule serrée qui ressemble à de la fourrure emmêlée». Halle a déclaré qu’elle ne pouvait même pas passer son doigt à travers, mais elle a essayé de le minimiser pour soulager la panique croissante de sa fille.

“Elle crie et je suis comme, chérie, oh mon dieu, oh mon dieu,” admit Halle. “Et j’essaye de rester calme, comme d’accord, c’est cool, allons simplement sous la douche, mets du conditionneur dessus, ça va être cool.”

Mais ce n’était pas cool. “Prenez la douche, 30 minutes plus tard, ça se resserre”, a déclaré Halle. Alors le résultat final? “J’ai dû le raser.”

Lorsque Jimmy a demandé si Nahla était cool avec ce résultat, Halle a dit: “Elle n’était pas cool avec ça, mais c’était notre seule option. Mais maintenant, elle comprend.” Certaines leçons sont plus difficiles à apprendre que d’autres, mais elles sont très certainement apprises.

Lorsque Winnie a traversé pour sa deuxième interruption de l’interview, elle a frappé juste à la fin de cette histoire, et ses yeux se sont écarquillés d’horreur lorsque Halle lui a dit qu’il fallait se raser l’arrière de la tête de Nahla. Elle acquiesça rapidement lorsque Fallon lui demanda si elle comprenait maintenant pourquoi il était si important de se brosser les cheveux tous les jours.

Plus tard, tout en parlant des diverses blessures que Halle a subies tout au long de sa carrière – y compris plus de côtes cassées pour ses débuts de réalisateur et avec la performance dans le prochain film MMA “Bruised” – Halle a admis que son moment le plus embarrassant pendant le tournage n’était pas de ses scènes de combat ou de cascades, elle a effectué elle-même.

Au lieu de cela, c’était un moment où elle essayait d’être sexy devant la caméra, chose avec laquelle la beauté de 53 ans n’a apparemment jamais eu de problème. De manière hilarante, cela s’est produit lors de l’un de ses rôles les plus torrides face à l’une des stars de l’action les plus sexy de la planète, Pierce Brosnan dans “Die Another Day”.

“J’étais censé être tout sexy et essayer de le séduire avec une figue, et puis je finis par m’étouffer avec ça”, rit Halle. “Et il a dû se lever et faire le heimlich. Donc pas sexy, comme si pas sexy.”

L’important était que le super espion le plus éminent du monde entre en action et savait exactement quoi faire. “James Bond sait comment heimlich”, a déclaré Halle. “Il était là pour moi.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

. / Instagram

Comment les célébrités passent le temps dans l’auto-isolement