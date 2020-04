Halle Berry sauvée par Pierce Brosnan

2020-04-22 12:30:07

Pierce Brosnan a sauvé la vie de Halle Berry lorsqu’elle s’est étouffée avec une figue lors du tournage d’une scène “sexy” pour “Die Another Day”.

L’acteur de 66 ans tournait dans le personnage de James Bond face à la beauté de 53 ans comme Jinx quand il a dû effectuer la manœuvre de Heimlich – une procédure de premiers soins où une pression est appliquée sur l’abdomen pour déloger une obstruction dans les voies respiratoires – sur sa co-star après ses tentatives de manger une figue presque terminée en catastrophe.

Rappelant avoir fait le film de 2002, Halle a déclaré à l’animateur de talk-show Jimmy Fallon: “J’étais censé être tout sexy, essayant de le séduire avec une figue, puis je finis par m’étouffer et il a dû se lever et faire le Heimlich .

“James Bond sait comment Heimlich! Il était là pour moi, il sera toujours l’une de mes personnes préférées dans le monde entier.”

Pendant ce temps, la star de “ John Wick: Chapter 3 ” – qui a Nahla, 12 ans, avec l’ancien petit ami Gabriel Aubry et Maceo, six ans, avec son ex-mari Olivier Martinez – a récemment admis qu’elle aimait tellement être célibataire, pense-t-elle d’arrêter définitivement de sortir ensemble.

Elle a dit: “J’ai beaucoup appris avec mes enfants. Ils sont la meilleure compagnie pour moi en ce moment, et quand j’ai divorcé du père de Maceo, je suis restée seule toute seule pendant trois ans maintenant. Décidément donc, c’est sûr .

“J’ai décidé de prendre du temps. Je suis vraiment une personne orientée vers la relation, je veux toujours être avec quelqu’un. Mais j’ai décidé, non, je vais ralentir mon rôle, je vais prendre une minute et Je vais passer du temps avec moi.

“Et ça a été tellement génial que je pense que je pourrais rester comme ça!”

Halle – qui était également mariée à Eric Benét et David Justice – ne s’était jamais attendue à être célibataire pendant si longtemps, mais elle pense que prendre une si longue pause dans les fréquentations signifie qu’elle n’entrera pas dans une nouvelle relation jusqu’à ce qu’elle sache que c’est “tout à fait raison” pour elle.

Elle a ajouté: “Je pense que la prochaine relation que j’ai, je pense que j’aurai une meilleure chance d’attirer et de choisir ce qui me convient parce que j’ai pris ce temps pour réfléchir à ce qui est important pour moi.

“Je ne ressens plus le besoin d’une relation, donc je ne ressens pas le besoin de me précipiter ou d’accepter quelque chose qui ne me convient pas totalement.

“Ce n’est pas quelque chose qui ne va pas avec les gens avec qui j’ai été mais je vais attendre mon match ou je resterai en solo et avec mes enfants et je ferai ma vie comme je le fais.”

