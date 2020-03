Hallmark Channel ajoute une joie de Noël pour vous aider à surmonter la peur des coronavirus

Les Américains ont exprimé leurs doléances concernant la couverture médiatique de la pandémie de coronavirus provoquant anxiété et panique. Hallmark Channel cherche à répandre une certaine positivité pour, espérons-le, détourner l’attention de tout le monde vers quelque chose qui apportera à coup sûr un soulagement du stress et un bonheur indispensables.

Compte à rebours de Hallmark Channel pour Noël via Twitter

Connu pour ses films de vacances originaux populaires diffusés pendant la campagne du compte à rebours de Noël du réseau, Hallmark a ajouté 27 films de vacances à sa programmation pour commencer à être diffusés le vendredi 20 mars au milieu du chaos.

Une brève histoire du «Compte à rebours de Noël» de Hallmark Channel

Le réseau a lancé son tout premier film de vacances original en 2000 – mais, “Countdown to Christmas” n’a commencé que des années plus tard en 2009. Du dernier week-end d’octobre à la première semaine de janvier, Hallmark Channel consacre sa programmation à inclure un mélange de films de vacances, d’émissions spéciales et de programmes originaux sur le thème des fêtes.

Source: Instagram

Le nombre de films originaux a augmenté d’année en année, principalement en raison de l’audience. 2016 a vu 28 films, tandis que 2017 en a vu 33. Depuis 2012, le réseau a incorporé un événement de Noël en juillet qui présente des diffusions en rappel de précédents films de vacances à haut débit.

L’événement de juillet lance également les lignes d’ornement des fêtes des cartes Hallmark pour l’année. La campagne a été étendue en 2013, avec la série de talk-shows de jour Home and Family fournissant des conseils de vacances aux téléspectateurs sur tout, de la décoration aux offres d’achat.

Source: YouTube

En 2014, Hallmark Channel et Hallmark Cards ont collaboré pour la première fois sur un film, Northpole, qui a été présenté pendant le compte à rebours de Noël. 2019 a marqué le 10e anniversaire de «Countdown to Christmas», avec 40 nouveaux films inspirés des fêtes.

Source: Instagram

Le réseau a évolué en termes de casting pour présenter des moulages plus diversifiés dans sa programmation, y compris des films avec des acteurs et des actrices comme Vivica A. Fox, Tatyana Ali, Christina Milian, Patti LaBelle et Dondré Whitfield. Avant et même après, le réseau était accusé de manquer de diversité. Hallmark a défendu leur programmation et s’est présenté comme une option tout compris, déclarant au Hollywood Reporter en 2019,

“Nous sommes très fiers de ces films et nous pensons que ces films reflètent vraiment une approche transversale pour célébrer le temps des fêtes.”

Hallmark Channel ajoute des films de Noël originaux pour aider ceux qui sont mis en quarantaine pendant la pandémie de coronavirus

À partir du 20 mars à 12 h HNE, Hallmark commencera à diffuser les films originaux des fêtes «Compte à rebours pour Noël». La programmation sera composée de films populaires des dernières années, à commencer par A Christmas Detour, la star de Full House, Candace Cameron Bure, qui a fait ses débuts en 2015.

Source: YouTube

Les représentants du réseau ont révélé en exclusivité à Entertainment Tonight que la décision est venue en réponse aux désirs des fans pour une programmation de bien-être pour les aider et passer le temps lors des fermetures à l’échelle de la ville à travers le pays au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le week-end débordant comprendra plus de deux douzaines de classiques des Fêtes originaux, se terminant par Noël à Rome avec Lacey Chabert de Mean Girls le dimanche 22 mars.

Automne Reeser (L) assiste à la projection du 10e anniversaire du «Compte à rebours de Noël» de Hallmark Channel 2019 | Paul Archuleta / .

Danica McKellar, Kristin Chenoweth, Torrey DeVitto, Holly Robinson Peete, Chad Michael Murray, Ryan Paevey, Brandon Routh, Adrian Grenier et Jesse Metcalfe seront d’autres stars remarquables de Hallmark présentes dans le marathon du week-end.

Après le film de Chabert, Hallmark lancera un nouveau film original, In the Key of Love, avec Laura Osnes et Scott Michael Foster. Le film lancera la programmation «Spring Fling» du réseau.