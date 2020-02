Hallmark donne aux fans un aperçu des images de la première de la saison 7

Hearties, il est temps de retourner à Hope Valley. When Calls the Heart Saison 7 sort le 23 février et Hallmark donne aux fans un aperçu de l’épisode de la première. Dans «A Moving Picture», Elizabeth revisite son écriture et obtient des commentaires difficiles à avaler de Lucas. Pendant ce temps, elle négocie également sa relation avec Nathan.

Elizabeth reçoit des commentaires indésirables de Lucas

Erin Cracovie et Chris McNally | © 2020 Crown Media United States LLC / Photographe: Ricardo Hubbs

Dans le prochain épisode de WCTH, Elizabeth (Erin Cracovie) décide de revisiter sa passion pour l’écriture. Elle partage son manuscrit avec Lucas (Chris McNally). Cependant, elle n’est pas préparée à sa critique honnête de son travail, même si cela l’encourage finalement à rechercher une nouvelle inspiration.

“La meilleure écriture vient du cœur”, explique le propriétaire du salon Lucas dans un aperçu de l’épisode.

Et ce triangle amoureux?

Erin Cracovie | © 2020 Crown Media United States LLC / Photographe: Ricardo Hubbs

Alors qu’Elizabeth reçoit des commentaires directs de Lucas, elle navigue également dans sa relation avec la gendarme Nahan (Kevin McGarry), alors qu’ils tracent la ligne entre l’amitié et la romance. Mais qu’en est-il de ses sentiments pour Lucas, avec qui elle semble également partager une connexion romantique?

Dans une interview avec Entertainment Tonight, Cracovie a promis que la nouvelle saison de WCTH «reprendra là où nous nous étions arrêtés avec ça». [season 6] cliffhanger et voir un peu plus où se trouvent Elizabeth, Nathan et Lucas. » Dans la finale de la saison 6, Elizabeth a choisi de danser avec Lucas comme festival du jour du fondateur, laissant Nathan sur la touche. Mais un regard significatif entre elle et la gendarme a suggéré que son esprit n’était pas complètement décidé.

Mais Cracovie ne révèle pas qui la veuve Elizabeth, qui a perdu son mari Jack à la fin de la saison 5, choisit finalement. «Ce sont de très bons gars», a-t-elle déclaré. “Ils sont tous les deux célibataires, ils sont tous les deux beaux, ils sont généreux, ils sont sensibles, ils sont de bons auditeurs, ils sont bons avec son enfant. Je veux dire, je dois penser que Jack approuverait. Il voudrait qu’elle soit heureuse et nous allons dans cette direction. »

“L’un des prétendants la pousse à être meilleure, et l’un des prétendants a besoin d’elle pour l’aider à être meilleur”, a déclaré McGarry à ET.

Rosemary et Lee se préparent pour une escapade, tandis que Jesse et Clara planifient leur mariage

Kavan Smith | © 2020 Crown Media United States LLC / Photographe: Ricardo Hubbs

Alors qu’Elizabeth fait face à ses enchevêtrements romantiques, Gowen (Martin Cummins) s’inquiète lorsqu’un journaliste vient en ville pour le profiler, et il s’inquiète de ce que Bill (Jack Wagner) et d’autres résidents de Hope Valley pourraient dire de lui.

Pendant ce temps, Rosemary (Pascale Hutton) et Lee (Kavan Smith) trouvent leurs plans pour une escapade anniversaire spéciale contrecarrés par un conflit de travail. Faith (Andrea Brooks) et Carson (Paul Greene) atteignent un tournant dans leur relation lorsqu’elle reçoit une offre d’emploi qui l’obligerait à s’éloigner de Hope Valley. Et Jesse (Aren Buchholz) et Clara (Eva Bourne) sont en train de préparer leur prochain mariage.

Paul Greene et Andrea Brooks | © 2020 Crown Media United States LLC / Photographe: David Dolsen

When Calls the Heart Saison 7 sera diffusée le dimanche 23 février à 8 / 7c sur Hallmark Channel.

