Halsey a déclaré que le nouveau World Trade Center devrait s’effondrer

Pitchfork est une publication connue pour discuter de la musique dans un style sec et sarcastique – même quand ils complimentent un artiste. Un examen mitigé de Pitchfork a conduit Halsey à appeler à la destruction du World Trade Center. Voici comment cela s’est produit.

Halsey à Santa Monica, Californie | Christopher Polk / . pour MTV

Pitchfork a des mots durs pour Halsey

Le dernier album de Halsey s’appelle Manic. Il a reçu une note légèrement positive de 6,5 sur 10 de Rawiya Kameir de Pitchfork. Cependant, comme d’habitude, Pitchfork a traité son travail avec une certaine dérision.

Voici ce que Kameir a dit à propos de la collaboration de Halsey avec Alanis Morisette. “Bien que Manic présente la vision de Halsey sur une poignée de genres différents – la pop-R & B couveuse rappelle ses premiers travaux; alt-rock-lite qui correspond à sa personnalité; la country-pop bizarre trouvera sûrement une maison sur certains segments de la radio pop – une grande partie a la même surface réfléchissante et, à certains moments, la profondeur d’une marée noire. La collaboration de Morissette “ Alanis ‘Interlude’ ‘, qui fait référence à “ Votre corps est un pays des merveilles’ ‘de John Mayer, est presque trop irritante pour supporter: “ Votre p * ssy est un pays des merveilles’ ‘, la paire tord, infiniment plus de fois que nécessaire . C’est un point bas pour quelqu’un qui est parfois un auteur-compositeur intelligent. »

Bien que l’examen ne soit pas entièrement positif, il complète Halsey. Le dernier paragraphe de la revue dit: «Malgré certains faux pas, l’attrait de Halsey est clair: c’est une période singulièrement difficile d’être une jeune, et elle est chaleureusement en phase avec cette réalité.»

Halsey a des mots plus durs pour Pitchfork

Halsey se produit à Mexico, Mexique | Victor Chavez / .

Bien que l’évaluation de Halsey par Pitchfork ait quelque nuance, Halsey a rejeté Pitchfork sans ambiguïté. Yahoo! Money rapporte qu’elle a tweeté: «Le sous-sol avec lequel ils exécutent P * tchfork peut-il déjà s’effondrer?»

Dans toutes les situations, ses paroles sembleraient conflictuelles. Cependant, le tweet de Halsey a été particulièrement incendiaire étant donné l’emplacement des bureaux de Pitchfork: One World Trade Center. Le One World Trade Center a été créé au lendemain des attaques du 11 septembre contre New York.

Beaucoup ont trouvé ce commentaire désagréable. Ben Kesslen, un journaliste, a tweeté: «Je perds la tête en pensant à la personne de l’équipe de Halsey qui devait lui dire qu’elle venait d’appeler à l’effondrement de One World Trade.» Les fans et les critiques ont ressenti la même chose.

Comment elle a répondu à la controverse

Halsey arrivant à la 33e remise annuelle des prix ARIA 2019 | Mark Metcalfe / .

Selon Vulture, Halsey ne signifiait aucun mal. En fait, elle ne savait pas que les bureaux de Pitchfork étaient situés au One World Trade Center. Elle a supprimé le tweet et s’est excusée.

Ses excuses se lisent comme suit: «ABSOLUMENT l’a supprimé après avoir réalisé cela. essayait juste de faire une blague! Zéro dommage prévu. Je pensais juste que je pouvais les pousser en arrière avec la même agression passive à distance avec laquelle ils poussaient les artistes! Clairement un malentendu <3 ».

Cependant, Halsey a semblé plus tard rejeter toute la situation. Elle a tweeté «cliquez sur les déchets d’appâts». Elle n’a fourni aucun contexte pour le tweet, mais certains l’ont vu comme son évaluation de la controverse du One World Trade Center.

Halsey est un artiste relativement nouveau. Comme tout artiste qui n’a passé que quelques années dans l’entreprise, elle a beaucoup à apprendre. J’espère qu’elle a appris à ne pas appeler à l’effondrement du One World Trade Center.