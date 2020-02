Halsey a rencontré les copains de son petit ami pour la première fois déguisée en Marilyn Manson

2020-02-27 22:30:07

Halsey a été gênée lorsque son petit ami Evan Peters l’a présentée à ses amis pour la première fois – parce qu’elle était habillée en Marilyn Manson.

L’actrice de 25 ans ne s’attendait pas à être présentée à ses copains d’Evan Peter lorsqu’elle a décidé de porter une perruque rouge électrique, un fard à paupières bleu et des lentilles de contact de différentes couleurs à l’Halloween – quelques semaines seulement après qu’ils ont commencé à sortir ensemble.

S’exprimant dans la mini-série YouTube «Hot One», elle a rappelé: «Je suis sortie avec mon petit ami – nous venions juste de commencer à nous voir.

“Et j’ai rencontré tous ses amis pour la première fois habillés comme ça. Il était un bon sport à ce sujet. Il était comme,” C’est ma petite amie! ” Il était, comme, super fier.

“Mais j’étais aussi, comme, j’ai oublié que je ressemblais à ça et, comme, parler aux gens et ils étaient comme,” Hey … “Ouais, c’était un bon.”

La pop star – qui a déjà rencontré le rappeur G-Eazy et le rockeur Yungblud – adore sortir avec l’acteur de 33 ans, car elle trouve avantageux d’avoir une profession différente de celle de son partenaire, car elle ne parle pas de travail tout le temps.

Halsey – dont le vrai nom est Ashley Frangipane – a récemment déclaré: “Une de mes amies – une autre artiste qui a été critiquée pour avoir fréquenté beaucoup de gens – a déclaré: ‘Ashley, vous devez vivre votre vie f *** ing et ignore ce que les gens disent de toi.

“Et donc maintenant je garde tout pour moi en termes de mes relations amoureuses. Je dirai qu’il est bon de ne pas sortir avec un autre musicien car alors votre travail vous suit partout.

“Maintenant, c’est ma vie personnelle, donc je peux rentrer chez moi avec quelqu’un que j’aime et passer du temps avec eux, et ce n’est pas une question de travail.”

En 2016, la chanteuse de “ Clementine ” a reçu un diagnostic d’endométriose et elle a admis que l’état gynécologique avait eu un impact énorme sur sa vie, car on lui avait initialement dit que cela signifiait qu’elle ne serait pas en mesure de porter un enfant.

Elle a dit: “J’ai été ouverte sur mes difficultés avec ma santé reproductive et pendant longtemps j’ai pensé que je ne pouvais pas concevoir d’enfants. Puis j’ai découvert que je pouvais. Mon médecin me l’a dit et la pièce tournait.

“Cela m’avait fait me sentir faible pendant des siècles. Cela avait eu un impact sur mon départ vers la féminité. Chaque personne avec qui je sortais, je devrais en parler, comme un avertissement. C’était à la fois une douleur physique et émotionnelle.”

.