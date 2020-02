Halsey affronte Heckler lors d’un concert pré-Super Bowl

2020-02-03 16:30:06

La chanteuse à succès “ You Should Be Sad ” Halsey a riposté à un fan qui lui a crié à plusieurs reprises le nom de son ex-petit ami lors de son set au concert BudXMiami de Budweiser ce week-end.

Halsey a affronté un chahuteur qui a constamment crié le nom de son ex-petit ami tout au long de son concert pré-Super Bowl.

La chanteuse de 25 ans a arrêté la mi-performance lors de son set au concert BudXMiami de Budweiser au Nautilus by Arlo Hotel à Miami Beach samedi (01.02.20) pour riposter contre un fan qui a crié à plusieurs reprises “G-Eazy” – qui elle est sortie pendant neuf mois avant de se séparer en 2018 – chez elle.

Dans une vidéo prise lors de l’événement, Halsey est vu sur scène en disant: “Si vous dites G-Eazy une fois de plus, je vais vous expulser de ce bâtiment.

“Je vais te botter le cul, teste-moi. Je vais te botter le cul. Tu ne vas pas me manquer de respect comme ça à mon propre show.”

Halsey n’a pas pu repérer le coupable caché dans la foule alors elle a encouragé le public à chanter: “F ** k ce gars.”

Après l’événement, la hitmaker “ You Should Be Sad ” a profité de son histoire Instagram dimanche (02.02.20) pour répondre à son explosion.

Elle a exhorté ses fans à ne pas laisser les autres leur manquer de respect et à se défendre.

Il se lisait: “Ne laissez jamais quelqu’un vous faire sentir fou ou dérangé, car une femme vous défend.

«Ne tolérez pas le manque de respect au nom d’être« gentil ». Je t’aime (sic) ”

Halsey sortait avec le chanteur / compositeur anglais Yungblud avant de l’appeler quitte avec lui en octobre, et elle a juré de ne pas sortir avec d’autres musiciens parce qu’elle aime avoir un partenaire qui n’est pas dans la même industrie qu’elle.

La hitmaker ‘Without Me’ est maintenant en relation avec l’acteur de ‘American Horror Story’ Evan Peters, et elle aime le fait qu’ils ne parlent pas de travailler ensemble.

Elle a dit précédemment: “Je dirai que c’est bien de ne pas sortir avec un autre musicien car alors votre travail vous suit partout.

“Maintenant, c’est ma vie personnelle, donc je peux rentrer chez moi avec quelqu’un que j’aime et passer du temps avec eux, et ce n’est pas une question de travail.”

Mots clés: Halsey, G-Eazy, Yungblud, Evan Peters

