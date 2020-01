Halsey clarifie Tweet sur l’effondrement du One World Trade Center – Pitchfork

Halsey a clarifié ses intentions concernant un tweet controversé destiné à la publication musicale Pitchfork, qui s’est avéré avoir des implications beaucoup plus profondes.

Mercredi, Pitchfork a partagé son avis du dernier album du chanteur, “Manic”, écrivant sur Twitter que “trop ​​de cet album sonne comme la pop amorphe que vous pourriez associer à une misérable ride Lyft.”

Après avoir vu la critique, Halsey a applaudi en arrière avec un tweet à elle. “Le sous-sol qu’ils exécutent p * tchfork peut-il déjà s’effondrer”, a-t-elle posté, puis supprimée.

Tout en appelant à l’effondrement de tout bâtiment serait considéré comme hors couleur, la remarque était particulièrement regrettable car Pitchfork a un bureau au One World Trade Center de New York, où les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont eu lieu. Ce n’est que lorsque Ben Kesslen de NBC News a souligné le faux pas que le chanteur a supprimé le tweet et a présenté des excuses.

“Je perds la tête en pensant à la personne de l’équipe d’Halsey qui devait lui dire qu’elle venait d’appeler à l’effondrement de One World Trade”, a souligné Kesslen.

Peu de temps après, Halsey a répondu au journaliste, “ABSOLUMENT l’a supprimé en le réalisant. J’essayais juste de faire une blague! Zéro mal intentionné. Je me suis dit que je pourrais les pousser en arrière avec la même agression passive distante avec laquelle ils piquaient les artistes! Clairement une incompréhension.” Ce tweet a également été supprimé.

Trop de cet album ressemble à la pop amorphe que vous pourriez associer à une misérable course Lyft https://t.co/X0Pq3SeNsy

– Pitchfork (@pitchfork) 23 janvier 2020

Halsey réagit à la critique de @ pitchfork de son troisième album studio, ‘Manic.’ Pic.twitter.com/BQLHVWYIHW

– Pop Crave (@PopCrave) 23 janvier 2020

perdre la tête en pensant à la personne de l’équipe de Halsey qui devait lui dire qu’elle venait d’appeler à l’effondrement d’un commerce mondial https://t.co/eJJmK0KyQ7

– ben kesslen (@benkesslen) 23 janvier 2020

. @ Halsey clarifie son tweet Pitchfork, dit que c’était un malentendu:

«Essayait juste de faire une blague! Zéro dommage prévu. Je pensais juste que je pouvais les pousser en arrière avec la même agression passive à distance avec laquelle ils poussaient les artistes! Clairement un malentendu ❤️ ”pic.twitter.com/vgdv9IGSMV

– Pop Crave (@PopCrave) 23 janvier 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Les stars qui ont refusé de gros rôles

.

Brad Pitt admet avoir refusé ce rôle majeur dans un film