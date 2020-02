Halsey dit que d’autres stars de la pop féminine ont peur d’elle: «Personne ne veut être mon ami»

Halsey dit qu’elle se sent comme une étrangère quand il s’agit de ses pairs de la pop star.

Dans une interview avec Le gardien Vendredi, l’artiste “Bad at Love” a affirmé que sa réputation de franc-parler a poussé ses collègues musiciens à faire preuve de prudence dans le développement d’une relation avec elle.

“Personne ne veut être mon ami”, a commencé l’homme de 25 ans. “Ils ont peur que je me retire de quelque chose. Je suis un drame par association.”

“Je me suis mise avec mes pairs”, a-t-elle poursuivi. “Je ne sais pas si les gens ont vraiment voulu faire de même avec moi. J’ai donc arrêté de gaspiller mon énergie.”

Halsey fait valoir que ses provocations publiques ont joué un rôle non seulement en l’ostracisant de ses contemporains, mais également auprès d’une base de fans plus large.

Elle a prononcé un discours passionné sur les abus sexuels à la marche de la femme en 2018. La même année, elle a exécuté une danse risquée avec une autre femme sur “The Voice”. Et elle a été très ouverte sur la défense de la sensibilisation à la santé mentale, aux problèmes des femmes et à la race.

“Il est difficile de comprendre quand être activiste détourne l’attention de mon art”, a-t-elle déclaré à la publication. “Parfois, lorsque vous êtes au centre de” avoir quelque chose à dire “, vous commencez à perdre votre agence. Les gens ne veulent pas l’entendre.”

Que Halsey les considère comme des amis ou non, certains de ses pairs de l’industrie de la musique ont exprimé leur soutien à l’auteur-compositeur en tête des classements.

Ariana Grande a félicité Halsey lorsque “Without Me” l’a détrônée “thank u, next” sur le Billboard Hot 100 en janvier 2019.

“F-k it up @iamhalsey”, a écrit Grande. “Aux filles en tête tout 2019.”

Halsey a répondu: “Luv u bb. Femmes dynamiques qui sont entêtées et compatissantes tout au long de 2019.”

Lorsque Halsey a remporté le premier prix de la soirée aux American Music Awards en novembre dernier et a critiqué l’idée que les trophées soient une “validation” pour le “travail écrasant et provoquant le chagrin” de l’écriture de chansons, Taylor Swift est monté sur scène à la fin de l’événement et a dit: “Le discours de toute la nuit va à Halsey.”

Dans le passé, Halsey a cependant appelé Lauren Jauregui, ancienne membre de Fifth Harmony, l’une de ses meilleures amies.

“Lauren est si spéciale parce que meilleure amie ou pas, sa musique serait toujours exactement ce dont j’ai besoin en ce moment et ça me donne la chair de poule. C’est encore mieux que j’ai la chance de la connaître et de l’aimer”, écrit-elle dans un Tweet d’octobre 2018.

Comme on dit, tout ce dont vous avez besoin est d’un véritable ami.

