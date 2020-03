Halsey et Evan Peters se séparent?

2020-03-24 12:30:06

Halsey a suscité des spéculations selon lesquelles elle serait séparée d’Evan Peters après avoir supprimé ses publications Instagram à son sujet.

Halsey a déclenché des spéculations selon lesquelles elle serait séparée d’Evan Peters.

La chanteuse de 25 ans a commencé à sortir avec l’acteur d’American Horror Story en septembre, mais a maintenant supprimé toute trace de lui de son compte Instagram.

Les deux se suivent toujours sur le site, mais parmi les messages importants supprimés par Halsey, il y en avait un de l’anniversaire d’Evan en janvier.

Elle avait écrit à l’époque: “Joyeux anniversaire ma chérie. Je ne peux pas imaginer un monde sans toi.”

Et en plus, la chanteuse ‘You Should Be Sad’ est également revenue en contact avec son ancien petit ami Yungblud.

Elle a publié une photo de sa nourriture sur son histoire Instagram et a écrit: “Ma première fissure à faire un dîner le dimanche #YorkshireCertified. Les fournitures étaient limitées.”

Le chanteur britannique a republié l’image et a écrit: “Peut confirmer.”

Halsey – dont le vrai nom est Ashley Frangipane – a récemment déclaré qu’elle avait décidé de ne pas trop parler de sa vie personnelle, mais a admis qu’elle ne souhaitait plus sortir avec des musiciens, car il est trop difficile d’avoir une séparation entre le travail et la maison.

Elle a récemment déclaré: “Une de mes amies – une autre artiste féminine qui a été critiquée pour avoir fréquenté beaucoup de gens – a déclaré: ‘Ashley, vous devez vivre votre vie de merde et ignorer ce que les gens disent de vous. ”

“Et donc maintenant je garde tout pour moi en termes de mes relations amoureuses. Je dirai qu’il est bon de ne pas sortir avec un autre musicien car alors votre travail vous suit partout.

“Maintenant, c’est ma vie personnelle, donc je peux rentrer chez moi avec quelqu’un que j’aime et passer du temps avec eux, et ce n’est pas une question de travail.”

Mots clés: Halsey, Evan Peters, Yungblud

.