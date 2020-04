2020-04-09 02:30:06

Halsey fait don de 100 000 masques à des professionnels de la santé au milieu de la pandémie de coronavirus, et fait un «don important» à un organisme de bienfaisance nommé Give Directly.

Le chanteur de 25 ans a “acquis et acheté” 100 000 masques à trois épaisseurs pour les travailleurs de la santé qui luttent contre le virus, car beaucoup d’entre eux manquent de l’équipement de protection individuelle (EPI) dont ils ont tant besoin pour assurer leur sécurité. ils traitent les patients infectés.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Halsey a expliqué: “Chaque jour, je suis en admiration devant les travailleurs médicaux en première ligne. Leur détermination, leur altruisme et leur empathie sont le meilleur exemple de notre capacité à aimer et à survivre en tant qu’êtres humains. Je suis au-delà du privilège de s’isoler dans ma maison, sans la peur et l’obligation d’un travail essentiel. Sans un membre de la famille malade à prendre en charge. Un enfant à nourrir. Une crise financière pour naviguer. J’ai donc essayé de trouver un véritable moyen de faire une différence.

“J’ai acquis et acheté 100 000 masques 3 plis certifiés FDA (avec l’aide d’Orange International Inc qui m’a obtenu les masques dans une usine de Guangzhou, Chine). Ces masques seront distribués au Cedars-Sinai Medical Center, Providence Saint Joseph, LAC + USC Medical Center et Martin Luther King Jr. Community Hospital; pour les professionnels de la santé et le personnel non médical de l’hôpital qui s’efforcent de mettre un terme à cette pandémie et d’aider des millions d’étrangers qu’ils ne rencontreront jamais (sic) ”

La hitmaker ‘Without Me’ a ensuite envoyé un message à ceux qui se distanciaient actuellement au milieu de la crise sanitaire, alors qu’elle les exhortait à continuer de rester à la maison.

Elle a ajouté: “S’il vous plaît, continuez à rester à la maison, si vous le pouvez. Si vous êtes en première ligne, mon cœur est avec vous. Et je continuerai le combat pour vous aider à obtenir le soutien et les ressources dont vous avez besoin.

“Je suis impatient de vous rediriger vers @givedirectly – Un organisme sans but lucratif qui vous permet de verser des paiements directs en espèces aux ménages vulnérables dans les communautés à risque, dont la plupart sont des mères célibataires. Je ferai un don important et j’encouragerai vous aider de toutes les manières possibles. Un merci spécial à @anthonytomasli et à la famille Li, @jasonaron, PS Business Management, @fedex, et à tous les contacts dans les hôpitaux qui ont rendu cela possible. (sic) “

