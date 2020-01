Halsey laisse tomber le clip de NSFW pour “ Tu devrais être triste ”

Halsey vient de débuter son clip pour “You Should Be Sad”, mais nous ne sommes pas sûrs qu’il soit sûr de regarder au travail, nous allons donc le décrire pour vous dans cet article.

Les mots «nu», «cow-boy» et «orgie» viennent à l’esprit lorsque vous regardez les images fascinantes de la princesse pop-punk de 25 ans qui canalise Christina Aguilera, Shania Twain, Lady Gaga et Carrie Underwood.

Dans le film de 3 minutes et 38 secondes, la chanteuse minuscule en bikini – qui rappelle les jours sales de Xtina – trouve son chemin dans un entrepôt abandonné. À l’intérieur, elle découvre un barrage de gens habillés comme elle – se touchant, se sentant, se pressant, se léchant et se saisissant les uns les autres – tout en tombant dans le foin. Les chapeaux de cowboy ne sont pas rares.

En plus de porter le look de cow-girl à peine là – qu’elle porte tout en dansant en ligne, en poussant, en tournant et en se touchant au ralenti – Halsey arbore également une mini-robe noire serrée, puis se transforme en un imprimé guépard à capuche deux – pièce qui semble avoir sauté du visuel “Don’t Impress Me Much” de Shania. Le look final n’était pas du tout du tout; Halsey a monté un cheval blanc élégant – complètement nu – tout en portant une perruque blanche élégante.

Nous obtenons des vibrations Gaga ARTPOP.

Il était si difficile de ne pas publier 100 000 photos de cela. J’ai culminé dans la vie ici. https://t.co/TqrBcVb5LW

– h (@halsey) 10 janvier 2020

C’est en fait une référence Gaga! Mais ce n’est pas celui-là en particulier. C’est moi qui fait référence à Gaga qui faisait référence à Bianca Jagger dans AHS Hotel 😛 https://t.co/Eh6e8tULXS

– h (@halsey) 10 janvier 2020

“Non, tu n’es pas la moitié de l’homme que tu penses être / Et tu ne peux pas remplir le trou à l’intérieur de toi avec de l’argent, des drogues et des voitures / Je suis si content de n’avoir jamais eu de bébé avec toi / Parce que vous ne pouvez rien aimer à moins qu’il y ait quelque chose pour vous “, chante-t-elle dans le pré-refrain du morceau, qui a des nuances country lourdes.

Dans le refrain, elle ajoute: “Oh, je me sens tellement désolée, je me sens si triste / J’ai essayé de vous aider, ça vous a rendu fou / Et je n’avais aucun avertissement sur qui vous êtes / Je suis juste contente de l’avoir fait sortir sans tomber en panne / Et puis j’ai couru si loin / Que tu ne me toucherais plus jamais / Je ne verrai plus tes larmes d’alligator / Parce que non, j’en ai assez. “

Elle a expliqué son inspiration à un fan sur Twitter, en écrivant: “Les chansons les plus mesquines et déchirantes viennent toutes du pays. J’ai écrit YSBS sur le sol de mon salon sur ma guitare. Beaucoup de temps à Nashville aussi”, ajoutant dans un tweet séparé, “Xtina, Gaga, Carrie et bien sûr Shania, celle-ci était remplie de hochements de tête à mes idoles badass. J’avais la vision de faire un ‘avant qu’il ne triche’ mais plutôt après qu’il ait haha.” D’où le maquillage lourd et larmoyant dans les premières scènes de couple.

Un autre peu d’inspiration, les fans semblent penser, vient de la scission controversée de Halsey de G-Eazy. “Je sais que cela peut surprendre certaines personnes, mais vous n’écrivez pas la chanson la veille de sa sortie”, a-t-elle expliqué sur Twitter. “Les sujets sont pertinents au moment où la chanson a été écrite. C’est viscéral quand ça arrive. La partie écriture l’aide à s’en aller.”

Lorsque vous n’êtes pas à votre bureau, n’hésitez pas à regarder la vidéo alléchante ci-dessus.

Les chansons les plus mesquines et déchirantes viennent toutes du pays. J’ai écrit YSBS sur le sol de mon salon sur ma guitare. Beaucoup de temps à Nashville aussi 🥰 https://t.co/MRqBD9aaNb

– h (@halsey) 10 janvier 2020

Xtina, Gaga, Carrie et bien sûr Shania, celle-ci était chargée de hochements de tête à mes idoles badass. A eu la vision de faire un “avant qu’il ne triche” mais plutôt après qu’il ne haha.

– h (@halsey) 10 janvier 2020

Je sais que cela peut surprendre certaines personnes, mais vous n’écrivez pas la chanson la veille de sa sortie. les sujets sont pertinents au moment où la chanson a été écrite. c’est viscéral quand ça arrive. l’écriture aide à s’en aller 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

– h (@halsey) 10 janvier 2020



