Hamilton Cast se réunit pour une émission de bonnes nouvelles de John Krasinski pour surprendre un fan

John Krasinski a donné un “Hamilton” superfan la surprise de sa vie.

Dans le deuxième épisode de son émission sur YouTube, “Some Good News”, l’actrice a orchestré une réunion épique de la distribution originale de la comédie musicale primée via Zoom pour un fan de 9 ans qui a dû annuler son voyage pour voir le spectacle en raison à la pandémie de Coronavirus.

Après avoir partagé quelques histoires de bien-être indispensables, Krasinski, 40 ans, a présenté le jeune fan, nommé Aubrey, qu’il a qualifié de “correspondant déchirant”.

“Malheureusement, il y avait une petite fille dont le rêve ne pouvait pas se réaliser car son expérience tant attendue à Hamilton a été annulée”, a-t-il expliqué. “Heureusement, elle a enduré la situation en se tournant vers la seule personne sur laquelle elle pouvait toujours compter, Mary Poppins.”

En discutant avec Aubrey, Krasinski a révélé qu’il emmènerait la jeune fan et sa mère à New York pour voir “Hamilton” à Broadway. Et comme Aubrey est fan de “Mary Poppins Returns”, Krasinski a fait ressortir Mary Poppins elle-même, sa femme Emily Blunt.

Mais la meilleure surprise était encore à venir en tant que co-vedette de Blunt “Mary Poppins Returns” Lin-Manuel Miranda puis “Zoom a bombardé” la vidéoconférence et est apparu à l’écran. Miranda, bien sûr, a créé “Hamilton” et a décrit le rôle principal dans la série originale de l’émission.

Miranda a ensuite dit à Aubrey choquée qu’il allait rencontrer Krasinski et Blunt et a obtenu de l’aide avec des amis pour interpréter le numéro d’ouverture de “Hamilton”, “Alexander Hamilton”, qui, selon Aubrey, est sa “chanson préférée” du Tony Award- gagnant musical.

Après que Miranda a lancé la performance Zoom, Leslie Odom Jr., qui a joué Aaron Burr, et Anthony Ramos, qui représentait à la fois John Laurens et Philip Hamilton, s’est joint à nous.

Pendant qu’Aubrey regardait et que Krasinski et Blunt se balançaient, Daveed Diggs (Marquis de Lafayette / Thomas Jefferson) est entré dans la vidéoconférence, suivi par Okieriete Onaodowan (Hercules Mulligan / James Madison), Phillipa Soo (Eliza Hamilton) et Christopher Jackson (George Washington).

Et puis plus d’une douzaine de membres de la distribution d’origine se sont joints aux performances de Zoom, y compris Jonathan Groff (King George), Jasmine Cephas Jones (Peggy Schuyler / Maria Reynolds), Renée Elise Goldsberry (Angelica Schuyler) et plus encore.

Lorsque l’incroyable performance Zoom s’est terminée – et qu’un Aubrey souriant a applaudi et applaudi – Krasinkski a dit: “Si vous ne pouvez pas aller à ‘Hamilton’, nous vous apportons ‘Hamilton’!”

Regardez tout ça dans le clip ci-dessus!

