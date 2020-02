Hank Azaria: Exprimer Apu ne se sent pas bien

2020-02-25 19:30:05

Hank Azaria dit continuer à exprimer Apu Nahasapeemapetilon sur “Les Simpsons” “ne se sent pas bien”, car il confirme qu’il ne jouera plus le personnage.

L’acteur de 55 ans a initialement fourni la voix du propriétaire de Kwik-E-Mart, mais en 2017, la série a été critiquée pour avoir fait du personnage indo-américain une caricature raciste, exprimée par un acteur blanc.

Plus tôt cette année, Hank a confirmé qu’il démissionnerait en tant qu’acteur vocal d’Apu, et il a maintenant déclaré qu’il ne voulait plus “participer” à la promotion du rôle raciste.

Il a dit: “Une fois que j’ai réalisé que c’était la façon dont ce personnage était pensé, je ne voulais plus y participer. Ça ne me semblait pas juste.”

Et Hank, qui est juif, a également admis qu’il pouvait comprendre la réaction négative envers le personnage, car il serait également offensé par un personnage qui jouait des stéréotypes juifs.

Il a ajouté au New York Times: “J’ai commencé à penser que si ce personnage était la seule représentation du peuple juif dans la culture américaine depuis 20 ans, ce qui était le cas avec Apu, je ne pourrais pas aimer ça.”

Bien que l’acteur ne fasse plus entendre le commerçant, il est actuellement inconnu si Apu sera complètement supprimé de la série.

Dans une déclaration au New York Times, l’équipe de direction des Simpsons a déclaré: “Nous respectons le parcours de Hank en ce qui concerne Apu. Nous avons accordé son souhait de ne plus exprimer le personnage. Apu est aimé dans le monde entier. Nous l’aimons aussi. Restez à l’écoute. ”

Pendant ce temps, Hank – qui exprime des personnages tels que Moe Szyslak, le chef Wiggum, Comic Book Guy et Carl Carlson – a récemment confirmé qu’il ne ferait pas entendre Apu, mais a admis qu’il n’était pas sûr de l’avenir du personnage.

Il a dit: “Tout ce que nous savons, c’est que je ne ferai plus la voix, à moins qu’il y ait un moyen de le faire ou quelque chose. Nous avons tous pris la décision ensemble … Nous nous sommes tous mis d’accord. Nous avons tous l’impression que c’est la bonne chose et bon à ce sujet.

“Ce qu’ils vont faire avec le personnage, c’est leur appel. C’est à eux de décider, et ils ne l’ont pas encore réglé. Tout ce que nous avons convenu, c’est que je ne ferai plus la voix.”

La conversation autour d’Apu a commencé dans le documentaire de 2017 de Hari Kondabolu “ Le problème avec Apu ”, qui a exploré si le personnage d’Apu avait contribué ou non aux stéréotypes négatifs des Indiens d’Amérique.

