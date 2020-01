Hank Azaria renonce officiellement à exprimer Apu sur The Simpsons

2020-01-18 01:30:03

Hank Azaria a confirmé qu’il ne ferait plus entendre Apu Nahasapeemapetilon sur “The Simpsons”, suite à la controverse entourant les stéréotypes raciaux.

L’acteur de 55 ans a à l’origine fourni la voix du propriétaire de Kwik-E-Mart, mais en 2017, la série a été critiquée pour avoir fait du personnage indo-américain une caricature raciste, exprimée par un acteur blanc.

Et maintenant, Hank – qui exprime des personnages tels que Moe Szyslak, Chief Wiggum, Comic Book Guy et Carl Carlson – a confirmé qu’il ne ferait plus entendre Apu, bien qu’il ne sache pas ce qui arriverait au personnage.

S’adressant à Slashfilm, il a déclaré: “Tout ce que nous savons, c’est que je ne ferai plus la voix, à moins qu’il n’y ait un moyen de faire la transition ou quelque chose. Nous avons tous pris la décision ensemble … Nous nous sommes tous mis d’accord. Nous avons tous sentir que c’est la bonne chose et bien à ce sujet.

“Ce qu’ils vont faire avec le personnage, c’est leur appel. C’est à eux de décider, et ils ne l’ont pas encore réglé. Tout ce que nous avons convenu, c’est que je ne ferai plus la voix.”

Hank n’a pas pu dire si Apu serait ou non retiré de la série ou simplement refondu avec un acteur de voix plus approprié, mais le créateur Matt Groening a déclaré en 2018 qu’il souhaitait garder Apu dans la série.

Il a dit à l’époque: “J’adore Apu. J’adore le personnage, et ça me fait du mal de faire que les autres se sentent mal. Mais d’un autre côté, c’est entaché maintenant – la conversation, il n’y a aucune nuance dans la conversation maintenant . Cela semble très, très maladroit. J’adore le personnage. J’adore le spectacle.

“Nous ne savons pas exactement comment cela va se dérouler. À l’époque, j’ai nommé le personnage d’après la” Apu Trilogy “de Satyajit Ray. J’adore la culture indienne, le cinéma indien et la musique indienne. Je pensais que le nom était un signal que nous avions, au moins, une intention savante. Je pensais que peut-être un enfant allait grandir et découvrir d’où venait le nom et aller regarder la “Apu Trilogy”, qui sont les plus grands films, au fond, dans le histoire du cinéma. ”

Matt, 65 ans, a déclaré qu’il n’écrirait pas Apu du spectacle pour apaiser les critiques et que si l’équipe créative pouvait proposer des histoires appropriées et drôles pour lui et sa famille, il continuerait de faire partie de la troupe de Springfield.

Il a ajouté: “Si nous arrivons à une bonne histoire, nous le ferons, mais certaines des choses pour lesquelles la série a été prise à partie, nous avons couvert un épisode il y a quelques années [in 2016’s ‘Much Apu About Something’] … Je suppose que je suis d’accord, politiquement, avec 99 pour cent des choses que Hari Kondabolu croit. Nous sommes juste en désaccord sur Apu. J’adore le personnage et je détesterais qu’il s’en aille. Je suis désolé que ‘The Simpsons’ soit critiqué pour avoir un caractère indien qui, en raison de notre extraordinaire popularité, je m’attendais à ce que d’autres le fassent. J’y vais, c’est peut-être un problème, mais qui est le meilleur? Qui est un meilleur personnage d’animation indien au cours des 30 dernières années?

“Comme beaucoup de gens l’ont souligné, ce ne sont que des stéréotypes dans notre émission. C’est la nature de la caricature. Et vous essayez de ne pas faire de stéréotypes répréhensibles.”

La conversation autour d’Apu a commencé dans le documentaire de Hari Kondabolu en 2017 “ Le problème avec Apu ”, qui a exploré si le personnage d’Apu avait contribué ou non aux stéréotypes négatifs des Indiens d’Amérique.

