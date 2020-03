Hannah Ann Sluss dit qu’Hannah Brown et Peter Weber ont eu des contacts après leur rupture et que les fans sont tellement confus

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24, Episode 12.] La finale de la saison 24 de Bachelor a pris tant de tours le mardi 10 mars. Et honnêtement, nous sommes dépassés. Peter Weber a finalement pris sa décision concernant Hannah Ann Sluss et Madison Prewett, mais pendant After the Final Rose, le mot est sorti que les affaires du célibataire avec Hannah Brown de The Bachelorette n’ont peut-être pas pris fin lorsqu’elle est partie en première. Que s’est-il donc passé entre Brown et Weber après que le pilote s’est fiancé à Sluss? Les fans sont toujours sous le choc.

Hannah Ann Sluss présente Hannah Brown et Peter Weber dans la finale de «The Bachelor»

Hannah Ann Sluss et Peter Weber dans «The Bachelor» | John Fleenor via .

Dans la finale du baccalauréat le 10 mars, Weber s’est fiancé à Sluss. Cependant, seulement un mois plus tard, il a changé d’avis après avoir réalisé ses sentiments pour Prewett. Sluss et Weber ont rompu.

Ensuite, lors de l’enregistrement en studio d’After the Final Rose, Sluss a confronté Weber à propos de la proposition et de leur relation. Elle a déclaré que Weber savait exactement quoi dire pour lui faire dire oui. Mais il n’était pas honnête au sujet de ses véritables sentiments pour Prewett.

Pour ajouter du carburant à la flamme, Sluss a également partagé Weber a parlé avec sa famille après leur rupture avec l’équipe de tournage de The Bachelor. «Tu m’as dit des choses qui m’ont gardé avec toi», a-t-elle dit. «Même après notre rupture, vous avez contacté mes parents pour leur dire que vous traitez vos émotions. Vous souhaitiez plus que tout ce que nous avions rencontré en dehors de la télé-réalité. Comment cela peut-il avoir un sens?”

Après quelques explications de Weber, qui s’est excusé et a admis qu’il pleurait sa relation avec Prewett, l’hôte Chris Harrison a donné le dernier mot à Sluss. Mais ce qui est venu ensuite a été plus choquant que le combo d’engagement et de rupture. Sluss a révélé que Weber a contacté Brown pour «fermeture». Sluss a déclaré:

Peter, nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. J’aurais vraiment dû capter le premier drapeau rouge que tu m’as donné. C’est quand vous avez voulu tendre la main à Hannah Brown pour trouver la fermeture avec elle. Donc, en y repensant, notre engagement a impliqué trois femmes. Moi. Vous êtes toujours amoureux de Madison et me proposez. Et vous avez besoin d’une fermeture avec Hannah Brown. C’est trois femmes impliquées dans notre engagement que j’étais complètement aveugle. Donc, un conseil, si vous voulez être avec une femme, vous devez devenir un vrai homme.

Les fans de «The Bachelor» réagissent à Hannah Brown et Peter Weber

Après les remarques de Sluss à propos de Weber et Brown lors de la finale du baccalauréat, le fandom a été terrassé. Le joueur de 28 ans n’a pas répondu aux commentaires. Il n’a donc pas été en mesure de confirmer, de nier ou de développer les affirmations. Quoi qu’il en soit, tout le monde sur les réseaux sociaux se sentait embrouillé avec l’information.

“Alors Peter a tendu la main à Hannah Brown alors qu’il était fiancé à Hannah Ann et toujours amoureux de Madison ????” un fan a écrit sur Twitter.

“Peter avait besoin de la fermeture de Hannah Brown ????” un autre fan a tweeté. “Après avoir proposé à Hannah Ann ???? Qu’est-ce qui se passe.”

Pendant ce temps, d’autres fans ont applaudi Sluss pour avoir renversé le thé.

“Hannah Ann a largué une bombe”, a écrit Ria Ciuffo de Chicks in the Office sur Twitter. «Peter avait aussi besoin d’une fermeture avec Hannah Brown! “Si vous voulez être avec une femme, vous devez devenir un vrai homme” – Hannah Ann détruisant juste Peter avec ses mots. Puissant.”

“Hannah a été puissante ce soir”, a écrit Nicole Lopez-Alvar, diplômée de Bachelor in Paradise. “Faire face à un ex qui a trahi votre confiance demande du courage.”

Puis quelques heures après la diffusion de la finale de The Bachelor sur ABC, Brown elle-même est allée sur Twitter et a apparemment montré son soutien à Sluss.

«Hannah est un grand nom et marée haute. #TheBachelorFinale », a écrit Brown.

Pour l’instant, nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé entre Sluss, Weber et Brown en dehors de ce qui a été dit lors de la finale. Mais avec la façon dont Weber a mis fin aux choses sur The Bachelor et les remarques de l’ancienne bachelorette sur les médias sociaux, nous espérons une belle amitié entre Brown et Sluss s’épanouit du mess.

Lire la suite: “The Bachelor”: Peter Weber a-t-il choisi Madison Prewett ou Hannah Ann Sluss? Le choix final a tout le monde sous le choc