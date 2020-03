Hannah Ann Sluss “ essaie de comprendre ” pourquoi Kelley Flanagan a fait une apparition dans la finale de “ The Bachelor ”

La saison de Peter Weber de The Bachelor a finalement pris fin – et cela ne s’est certainement pas terminé comme nous l’espérions. Toute la saison, l’animateur Chris Harrison a laissé entendre que Weber ne savait même pas comment se terminerait sa saison. Et maintenant, nous savons exactement ce que Harrison voulait dire, car la relation de Weber avec Madison Prewett est encore apparemment en suspens.

Ce fut une route longue et sinueuse vers la finale – et Hannah Ann Sluss a eu le cœur brisé au cours du processus. Mais il reste quelques autres questions en suspens. Et tout le monde se demande pourquoi la candidate Kelley Flanagan était à la finale, y compris Sluss. Voici ce que l’ex de Weber avait à dire sur l’infâme avocat.

Hannah Ann Sluss a eu le cœur brisé à la fin de «The Bachelor»

Ceux qui ont regardé la saison de Weber ont été choqués par la façon dont tout s’est déroulé. Sluss était gentille, attentionnée et authentique quand il s’agissait de ses sentiments – et elle a donné à Weber 110% quand il s’agissait de son cœur. En fin de compte, il lui a proposé, bien qu’il soit clair qu’il avait encore de forts sentiments pour Madison Prewett, qui a choisi de quitter la série de son propre chef. Plusieurs mois après l’engagement de Weber et de Sluss, ils ont eu une discussion sérieuse sur leur position – et Weber a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas rendre les sentiments forts de Sluss.

«Quand je vous ai dit« oui », j’ai dit oui à un partenariat. Et j’ai dit oui que nous soyons coéquipiers et que nous travaillions ensemble », a déclaré Sluss à Weber avant leur rupture, E! Les nouvelles. “Mais si vous ne pouvez pas me donner cet amour en retour, alors ce n’est pas une relation.”

Lors de la finale en direct, Sluss et Weber se sont retrouvés face à face. Et Sluss a révélé que Weber a également noté qu’il devait fermer avec l’ex Hannah Brown après avoir proposé à Sluss, un public choquant.

Sluss dit qu’elle ne sait pas pourquoi Kelley Flanagan était à la finale

Il y a eu pas mal de moments choquants lors de la finale du Bachelor en direct. Prewett est revenu et la mère de Weber avait beaucoup de mots forts pour elle. Mais à part le triangle Prewett-Sluss-Weber, nous ne pouvons pas oublier que Flanagan a également fait son apparition.

Flanagan était connu comme l’un des concurrents les plus «mûrs» de la saison de Weber. Elle a rencontré Weber pendant son séjour dans un hôtel en dehors du spectacle, et il l’a convaincue de donner une chance à l’amour via The Bachelor. Malheureusement, elle a fait honte à certaines des autres femmes parce qu’elles étaient trop émotives et jeunes. Et elle a même mentionné qu’elle ne pensait pas que Sluss était dans la bonne «phase» de vie pour Weber.

Flanagan n’a pas fait une apparition à la spéciale Women Tell All. Et sa présence à la finale en direct a surpris tout le monde, même Sluss.

Sluss a fait une apparition sur le Ellen DeGeneres Show, et l’hôte invité Sean Hayes lui a demandé à ce sujet, E! Les nouvelles. «Kelley est l’une de mes bonnes amies. Je ne sais pas. Je vais certainement l’appeler aujourd’hui pour essayer de comprendre cela. “

Réalité Steve a remarqué les rumeurs entourant Flanagan et Peter Weber

Kelley Flanagan et Peter Weber dans ‘The Bachelor’ | Francisco Roman via .

Des rumeurs tournent autour de la raison pour laquelle Flanagan était là – et il semble que beaucoup pensent qu’elle et Weber se voyaient en réalité après avoir rompu son engagement. Selon Cosmopolitan, Reality Steve a dit que quelqu’un «proche de la situation» lui avait dit: «Il aurait pu y avoir PLUSIEURS résultats ce soir et a été vraiment choqué par celui-là. Disons simplement qu’il y avait d’autres filles impliquées dans cette photo qui n’étaient pas mentionnées. “

Réalité Steve a développé davantage. “Disons que depuis le week-end du Super Bowl (quelques jours seulement après la fin de ses fiançailles avec Hannah Ann), il y a eu des rumeurs selon lesquelles Peter a passé le week-end avec Kelley”, a-t-il noté. Il a ensuite ajouté qu’il sent qu’il ne peut plus exclure ces rumeurs depuis que Flanagan est apparu dans la série.

Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Mais il semble que Sluss et Flanagan aient réparé des clôtures et se soient rapprochés, alors peut-être que Sluss pourra faire un commentaire sur la situation à l’avenir!

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!