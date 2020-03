Hannah Ann Sluss et Peter Weber sont-ils toujours ensemble?

Hannah Ann Sluss et Peter Weber ont charmé leur chemin dans le cœur des fans de Bachelor Nation tout au long de la saison 2020. Au cours des derniers épisodes, Weber et Sluss n’ont connu rien d’autre qu’une douce romance, et à un moment donné, Pilot Pete a même qualifié le mannequin de 23 ans de «femme la plus parfaite». Mais avec la finale de The Bachelor à l’horizon, les fans se demandent si Sluss et Weber sont toujours ensemble au moment où “After the Final Rose” roule. Il semble que les spoilers de fin de saison soient toujours en l’air.

[Alertespoil:[Spoileralert:Le célibataire Saison 24.]

Hannah Ann Sluss et Peter Weber dans la saison 24 de «The Bachelor»

Hannah Ann Sluss et Peter Weber dans la saison 24 de «The Bachelor» | John Fleenor via .

Au début de la saison 24 de The Bachelor, Sluss semblait se disputer le rôle du méchant. Pendant la première nuit, elle a continuellement interrompu d’autres femmes pour avoir plus de temps. Cela ne convenait pas bien à certains des autres acteurs. Mais c’était tout le contraire avec Weber.

À la fin de la nuit, Weber a donné à Sluss la première impression de rose. Puis dans une interview avec Cosmopolitan le 4 février, Weber a parlé de Sluss et a expliqué pourquoi elle se démarquait du reste du peloton.

“Je suis vraiment excité par quelqu’un qui est persévérant et qui me montre, surtout dans ce genre d’atmosphère, qu’il est là pour moi et à quel point il est excité pour moi”, a déclaré Weber. «Son intention était tellement évidente dès le début et tout au long de la nuit. Elle tenait vraiment à me voir beaucoup, et même si certaines personnes pensaient que c’était trop, j’adorais ça. »

Il a poursuivi: «Chaque fois qu’elle revenait, j’ai le sourire aux lèvres, les papillons. Les discussions que nous avons eues, entendre parler de ses liens avec sa famille et de la façon dont nous nous sommes immédiatement liés, c’était quelque chose de spécial. C’était un choix assez facile. »

Plus tard, Sluss aurait volé le champagne spécial de Kelsey Weier et le tout – désormais tristement célèbre “Champagne Gate” – a fait fondre en larmes les deux femmes. Néanmoins, le drame s’est éteint et les deux candidats se sont réconciliés.

Alors que The Bachelor Season 24 se poursuivait, Sluss s’estompa davantage dans l’arrière-plan. Elle n’était pas impliquée dans une grande partie du drame. Pendant ce temps, Sluss a continué à développer sa relation avec Weber. Et bien que le père de Sluss n’ait pas exactement donné son cachet d’approbation pendant les villes natales, le couple avait une date solide de Fantasy Suite.

Lors de la prochaine cérémonie des roses, Sluss a été choisi comme l’un des deux derniers de Weber, aux côtés de Madison Prewett. Mais la relation entre Sluss et Weber continuera-t-elle de s’épanouir après la bulle du Bachelor?

Peter Weber et Hannah Ann Sluss sont-ils toujours ensemble après «The Bachelor»?

Le 5 mars, Reality Steve, le gourou du spoiler de Bachelor Nation, a dévoilé les détails de la finale de la saison de Weber, y compris la personne que le joueur de 28 ans choisira à la fin. Et malgré leur compatibilité sur papier, il semble que Weber et Sluss ne soient plus ensemble.

Selon Reality Steve, Weber a annulé la cérémonie finale d’élimination des roses lorsque Prewett ne s’est pas présenté. Cependant, le célibataire n’a pas rompu avec Sluss sur place, car il avait besoin de parler avec Prewett pour prendre sa décision. Mais même ainsi, Weber a choisi Prewett. Le blogueur a ensuite émis l’hypothèse que Weber s’excusait probablement auprès de Sluss dans les promos finales de The Bachelor, car la scène avait été tournée en Californie.

Cela étant dit, quelques heures après que Reality Steve ait publié les spoilers pour la fin de Weber, le blogueur de la franchise avait une mise à jour pour les fans et a partagé qu’il avait reçu des informations contradictoires.

«On me dit tellement de choses différentes maintenant», a écrit Reality Steve sur Twitter. «Des sources originales s’en tenant à ce qu’elles ont dit. De nouvelles sources disent que ce n’est pas ça. C’est de la folie! ” Il a ensuite déclaré que Weber choisit toujours entre Sluss et Prewett. Donc, aucune théorie de fan sauvage – comme Hannah Brown ou Kelley Flanagan de retour – ne se réalisera. Mais maintenant, même avec des spoilers, les fans de The Bachelor devront attendre et voir ce qui se passe dans la finale.

Que fait Hannah Ann Sluss en ce moment?

Que Sluss et Weber se réunissent ou non après la finale du Bachelor les 9 et 10 mars, le mannequin bouge. Fin février, les fans d’Instagram ont découvert que Sluss prévoyait de déménager à Los Angeles. Et bien sûr, certains téléspectateurs ont émis l’hypothèse que Sluss avait remporté la saison de Weber.

Néanmoins, l’amie de Sluss, Bachelor in Paradise alun Hannah Godwin, a rappelé au fandom que la plupart des anciens membres de la distribution déménagent à L.A., même s’ils ne gagnent pas. Et étant donné que Sluss est un mannequin et démarre bientôt sa propre chaîne YouTube, il est logique que la jeune femme de 23 ans se rende finalement en ville. En mars 2020, Godwin a déclaré à People:

Fait amusant: Hannah Ann et moi avons discuté de la possibilité de déménager à L.A.pour poursuivre la modélisation il y a des années, et nous discutions en fait d’une éventuelle colocation ensemble. C’était très tôt. Ce fut une conversation super tôt. Je sais donc qu’elle essaie définitivement de quitter l’Ouest depuis un certain temps. Il y a juste beaucoup plus d’opportunités pour l’industrie dans laquelle elle est. Je ne pense pas que ce soit vraiment un cadeau.

Mais cette amitié étroite signifie-t-elle que Godwin a un aperçu du statut relationnel de Sluss et Weber? Malheureusement pour les fans, non.

“Je pensais que nous aurions un peu de thé dans notre poche avec cela, nous connaissant tous les deux quelqu’un, mais ça a été très silencieux”, a déclaré Godwin. «Cela me tue en quelque sorte de ne pas vraiment savoir quelle est la fin. Mais c’est plutôt cool de voir nos amis vibrer. Et s’ils sont ensemble, peut-être doubleront les dates à l’avenir. »

Peu importe ce qui se passe dans la finale de The Bachelor, espérons simplement que Weber, Sluss et Prewett parviendront à l’autre bout en un seul morceau. Alors restez à l’écoute. La conclusion dramatique est diffusée les 9 et 10 mars sur ABC.

