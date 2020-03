Hannah Ann Sluss reviendrait-elle pour «The Bachelorette»? Les candidats au «Bachelor» disent «ne jamais dire jamais»

La grande finale du parcours Bachelor de Peter Weber a rassemblé tout le fandom derrière Hannah Ann Sluss en tant que prochaine bachelorette. Bien sûr, la franchise a déjà annoncé Clare Crawley comme leader pour la 16e saison à venir. Mais Sluss envisagerait-il The Bachelorette à l’avenir? Récemment, le mannequin a révélé qu’elle était ouverte à l’idée.

[Alertespoil:[Spoileralert:Le célibataire Finale de la saison 24.]

Qu’est-il arrivé à Hannah Ann Sluss dans «The Bachelor»?

Dans la finale de la saison 24 de Bachelor, Weber a proposé à Sluss et la paire s’est fiancée. Puis un mois plus tard, le pilote de 28 ans a révélé qu’il ne pouvait pas donner à Sluss tout son cœur. Weber était toujours amoureux de son finaliste, Madison Prewett. Donc à la fin, Weber et Sluss se sont séparés.

Pendant leur rupture, Sluss était fâchée avec son ex-fiancé de l’avoir attachée et de lui avoir enlevé son premier engagement. Elle l’a appelé pour ne pas avoir donné suite à ses paroles. Et même lorsque Sluss a tenté de s’échapper de Weber, le célibataire a continué à essayer de s’excuser. Cependant, le joueur de 23 ans ne prenait rien de tout cela.

“Tu m’as trahi, et tu le sais, non?” Sluss a dit à Weber. «Je vais remettre ma vie sur les rails maintenant, où elle était à l’origine. Je suis fort et j’ai été propre rock tout au long de ça. Vous n’avez pas à vous soucier de moi. “

Pendant ce temps, lors de la spéciale After the Final Rose du 10 mars, Sluss a impitoyablement déchiré Weber. Elle a expliqué que le célibataire n’exprimait pas toute l’étendue de ses sentiments envers Prewett. Le modèle a également appelé Weber pour lui dire des choses afin qu’elle reste.

“Les mots sont puissants, Peter”, a déclaré Sluss. «Soit vous ne voulez pas dire ce que vous dites, soit vous ne comprenez pas le poids de vos mots et leur impact sur les gens. C’est lequel alors?”

Puis Sluss a révélé l’indécision de Weber et les sentiments persistants pour Prewett n’étaient pas les seuls signaux d’alarme dans les fiançailles du couple. Apparemment, Weber a essayé de convaincre sa fiancée d’être à l’aise de contacter Hannah Brown de The Bachelorette après leurs retrouvailles.

«Donc vraiment, en y repensant, notre engagement a impliqué trois femmes. Moi. Vous êtes toujours amoureux de Madison et me proposez. Et vous avez besoin d’une fermeture avec Hannah Brown », a déclaré Sluss. “Ce sont trois femmes impliquées dans notre engagement que j’ai été complètement aveugle.”

Enfin, Sluss a terminé son discours de rupture avec quelques conseils solides. “Si vous voulez être avec une femme, vous devez devenir un vrai homme”, a-t-elle dit à Weber.

Hannah Ann Sluss a-t-elle été considérée pour la saison 16 de «The Bachelorette»?

Hannah Ann Sluss sur «Le baccalauréat» | Eric McCandless / ABC via .

Comme mentionné, les fans de Bachelor Nation se sont tenus derrière Sluss après sa séparation avec Weber et beaucoup pensaient que ses actions dans la finale prouvaient que le modèle méritait d’être le nouveau bachelorette. Nous savons également que Crawley a été annoncé comme la prochaine avance une semaine avant la conclusion dramatique. Mais Sluss a-t-il été envisagé pour The Bachelorette Season 16? Il semble que la franchise ait pensé qu’il était trop tôt.

Lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter en mars 2020, le directeur d’ABC, Rob Mills, a expliqué pourquoi le réseau n’avait pas choisi Sluss pour le rôle de bachelorette.

“Je pense qu’avec Hannah Ann, c’était trop tôt”, a déclaré Mills. “Hannah Ann a montré une telle force, pas que cela signifie qu’elle ne peut pas être la célibataire. Mais certains de ces mots auraient été étranges s’ils avaient dit: «Ok, maintenant je suis prêt à aller à la rencontre de ces cinq gars.» »

Il a poursuivi: «Nous l’avons fait avec Becca [Kufrin], même si je pense que Becca et Arie ont rompu un peu plus tôt. C’était probablement trop tôt. Mais comme nous l’avons vu avec Clare et avec d’autres personnes, cela ne signifie pas que c’est votre seul coup avec Bachelorette. De plus, Clare se sentait tout simplement trop bien pour laisser passer. »

Néanmoins, il semble que les producteurs soient ouverts à Sluss sur Bachelor in Paradise – tant qu’elle est prête.

“Elle devrait être prête et vouloir le faire, mais bien sûr”, a déclaré Mills à propos de la série estivale. «Vraiment, la plupart des acteurs sont toujours les bienvenus lorsqu’ils sont prêts. Je suis sûr qu’elle parlera aux producteurs et si c’est la bonne décision pour elle. J’espère que nous la verrons cet été. »

Hannah Ann Sluss dit “ne jamais dire jamais” à “The Bachelorette” à l’avenir

Il semble maintenant que Sluss ait grandi depuis son expérience de licence. Dans une interview avec Kufrin et Rachel Lindsay sur Happy Hour baccalauréat, Sluss a révélé comment regarder la saison de Weber l’a aidée à quitter Weber.

«Retrouver la saison a été très utile pour moi. Cela m’a aidé à surmonter tous les sentiments non résolus que j’avais envers lui. Je peux voir à quel point il est constamment indécis et confus », a déclaré Sluss. «Cela m’a vraiment aidé à aller de l’avant parce que je sais que je mérite plus que quelqu’un qui m’aime à moitié. Je mérite quelqu’un qui va me donner à 100%. “

Mais même ainsi, la décision de garder Sluss hors de la course à la saison 16 de The Bachelorette était probablement le bon appel à faire. Dans une interview avec les producteurs du Ellen DeGeneres Show en mars 2020, Sluss a déclaré qu’elle était toujours en train de réparer ce que Weber avait cassé.

«Je suis toujours en train de guérir. Notre rupture a eu lieu il y a cinq semaines », a déclaré Sluss lorsqu’on lui a demandé si elle voudrait jamais faire The Bachelorette. “Je continue d’avancer et je pense que c’est positif. Mais je ne dirais jamais jamais. »

Cela dit, Sluss est toujours excité de voir la saison de Crawley de The Bachelorette, d’autant plus qu’il y aura un casting plus ancien.

“Je pense [Crawley’s] va être génial », a déclaré Sluss. “Surtout la saison dernière, je pense qu’ils ont besoin d’une saison qui fonctionnera.” La native de Knoxville a ri de sa propre déclaration, puis a ajouté que Crawley n’est pas seulement prête pour l’amour, elle le veut vraiment.

Donc, avec The Bachelorette sur la table pendant au moins un an, quelle est la prochaine étape pour Sluss? Elle va faire les choses une étape à la fois. “Nous verrons la suite”, a déclaré Sluss. “Je vais avoir toutes les opportunités qui me seront présentées et je partirai de là.”

