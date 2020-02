Hannah Brown dit qu’elle est sur la «liste d’attente depuis des mois» pour sa rencontre avec Raya

Hannah Brown est toujours à la recherche du véritable amour.

La jeune femme de 25 ans, dont les romans de contes de fées n’ont pas permis une fin heureuse lors de son passage sur “La bachelorette,“a admis qu’elle avait essayé de jeter son chapeau dans le ring sur Raya, l’application exclusive de rencontres de célébrités réservée aux vedettes telles que Ben Affleck.

“Vous les gars, je ne sais pas si vous le savez, mais j’étais la ‘Bachelorette’ et je ne peux pas monter sur Raya”, a révélé Hannah via son Instagram dimanche. “Je suis sur la liste d’attente depuis des mois maintenant.”

Raya est une application basée sur l’adhésion populaire parmi les célébrités, les athlètes et les influenceurs pour sa confidentialité. Les nouvelles recrues doivent être référées par un membre actif et remplir une demande.

Les “candidats sont évalués par un algorithme, qui tient compte de” l’influence globale d’Instagram, qui a recommandé le candidat, et du nombre de membres Raya actifs qui le suivent sur Instagram “, ainsi que du vote d’un comité”, selon La Coupe.

Hannah est apparue pour la première fois sur “The Bachelor” pendant la saison de Colton Underwood, et a fini par accepter une proposition de Jed Wyatt pendant sa saison de “The Bachelorette”. Plus tard, elle a rompu avec Wyatt après avoir découvert qu’il avait une petite amie lors de l’émission.

Le natif de l’Alabama a ensuite demandé à Tyler Cameron, finaliste, de prendre un verre, mais leur romance a été de courte durée car il a fini par sortir avec le mannequin Gigi Hadid peu de temps après.

On lui a récemment demandé qui elle choisirait à ce jour, épouserait et disparaîtrait de ses trois derniers candidats “Bachelorette” lors d’une interview avec ET.

“C’est tellement drôle – je suppose … Ouais, je suppose que je vais le faire. Bien sûr, pourquoi pas? Sortir, se marier, disparaître avec mes trois derniers gars”, commença-t-elle. “Date: Tyler. Epouse: Peter. Disparais … Jed.”

Son choix de mariage, Peter Weber, se trouve être l’actuel “Bachelor”.

Bien qu’elle ait fait la une des journaux avec le drame de la série et même remporté le trophée lors de sa saison de “Dancing With The Stars”, Hannah n’arrive toujours pas à percer dans la société exclusive de Raya.

“J’ai fini. Christian Mingle ici, je viens”, a-t-elle plaisanté lors de sa confession Instagram Story, ajoutant: “Je ne serais peut-être pas autorisé à Christian Mingle à ce stade, mais Jésus m’aime toujours.”

