Hannah Brown est gênée par cette 1 chose à propos de la réunion de Peter Weber

Les retrouvailles entre Hannah Brown et Peter Weber ont fait de The Bachelor Season 24 la «saison la plus dramatique de tous les temps» dans le tout premier épisode. L’ancienne célibataire a retrouvé son ancienne flamme – pas une fois, mais deux fois. Et bien assez tôt, il est devenu très clair que Brown et Weber avaient encore des sentiments l’un pour l’autre, malgré le titre de Weber en tant que nouveau célibataire. Après l’épisode, de nombreux fans se sont demandé si la rencontre dramatique avait été orchestrée par des producteurs. Mais récemment, Brown a parlé de sa conversation émotionnelle avec Weber et a purifié l’air.

Qu’est-il arrivé à Hannah Brown et Peter Weber dans la saison 24 de «The Bachelor»?

Hannah Brown | Images de Raymond Hall / GC

Comme mentionné, Brown revient à la franchise The Bachelor dans la première. Elle arrive d’abord la première nuit pour rendre la broche des ailes de pilote de Weber. Le moment est bref et un peu gênant. En fin de compte, le moment donne à Weber un peu de clôture et d’espoir sur son voyage sur The Bachelor. Cependant, ce sentiment ne dure pas longtemps.

À la fin de la première, quelques candidats partent en groupe – avec Brown comme hôte. Elle parle aux femmes du moulin à vent en Grèce et explique qu’elles doivent préparer une de leurs propres expériences sexuelles à raconter à un public. Mais la date du groupe est écourtée lorsque Brown et Weber se réunissent.

Après que Brown ait donné les instructions aux candidats, elle dit aux producteurs qu’elle n’est pas sûre de ses sentiments. Enfin, dans une pièce dans les coulisses, l’ancienne célibataire se met à pleurer – avec du mascara dégoulinant sur son visage. Et Weber entre pour la réconforter.

Les ex discutent de leur relation. Weber obtient des réponses sur le flirt public de Brown avec Tyler Cameron sur After the Final Rose. Il se demande si Brown ne l’a jamais considéré. Mais à l’époque, Brown pensait qu’il voulait devenir le prochain célibataire et Cameron avait déjà tendu la main avant le tournage de la spéciale.

Pendant ce temps, Brown s’excuse pour leur rupture, notant qu’elle regrette sa décision finale. Puis, lorsque Weber lui demande si elle rejoindra son casting, Brown répond: «Peut-être». Mais elle se lève, frustrée.

«Quand je suis sorti, je me sentais beaucoup plus que je ne pensais le faire», dit Brown. “Je ne pensais pas que ce serait autant d’étincelles parce que je sais qu’il y a encore quelque chose là-bas.”

À ce stade, les deux parties sont confuses au sujet de leurs sentiments. Mais dans le prochain épisode, Weber et Brown prennent une décision. Ils partagent un moment intime ensemble, se tenant sur le canapé. Enfin, Weber l’interrompt.

“Je ne peux pas faire ça”, dit-il. Weber et Brown s’embrassent une fois de plus, cette fois pour dire au revoir.

“Ce n’était pas censé se produire”, dit Brown avant que Weber ne revienne au groupe.

Hannah Brown explique ses retrouvailles avec Peter Weber sur «The Bachelor»

Le 21 janvier, Brown s’est arrêtée à Entertainment Tonight et a parlé à l’hôte Lauren Zima de sa conversation avec Weber sur The Bachelor.

“C’était beaucoup”, a déclaré Brown.

Mais même ainsi, l’ancienne célibataire n’a qu’une chose qui la contrarie après la diffusion de la scène sur ABC.

“Une chose qui m’a dérangé, c’est que je ne serais jamais allé et que je commençais juste à me vanter de ce que je ressentais pour lui”, a déclaré Brown. «Je voulais vraiment être là et faire mon travail d’hébergement. Je viens de vivre un moment vulnérable. »

Le joueur de 25 ans a poursuivi: «Je veux dire, je suis fier d’être honnête envers une faute. Mais si on me pose des questions sur ce que je ressens, je vais dire ce qui est vraiment vrai. Je pense que, surtout dans cette situation, vous méritez des réponses honnêtes lorsque vous mettez votre vie en jeu et essayez de comprendre votre relation. C’était donc une conversation très difficile, puis j’ai recommencé à apprendre la rumba. »

Peter Weber à propos de l’apparence de «Bachelor» d’Hannah Brown

Après la sortie de Brown sur la saison Weber de The Bachelor, le pilote Delta a partagé ses réflexions. Et pour la plupart, il ressentait la même chose que Brown à propos de leur discussion.

“Cela m’a pris au dépourvu, j’étais vraiment curieux de savoir pourquoi elle était là”, a déclaré Weber à CNN le 14 janvier. “C’était une conversation vraiment réelle et brute. Cela a ramené des sentiments et je ne pouvais pas les cacher. “

Néanmoins, Weber a expliqué qu’il avait besoin que la conversation ait lieu pour avancer.

“Même si cette conversation n’était pas prévue, elle devait avoir lieu”, a déclaré Weber. «La partie la plus difficile pour moi a été de lutter contre le fait que j’avais des femmes incroyables [who] je viens juste d’arriver, et je n’avais encore aucun sentiment pour personne. Il était trop tôt pour avoir un lien légitime. Donc, c’était gênant, c’était inconfortable, mais cela devait arriver. »

