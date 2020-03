Hannah Brown et Tyler Cameron mettent en quarantaine ensemble

Alors que le coronavirus (COVID-19) se propage à travers le monde, de nombreuses personnes restent à l’intérieur pour limiter leur exposition au virus et aider les autres à rester en bonne santé. Pour cette raison, les gens se sont regroupés avec des amis ou de la famille pour attendre ensemble ces quarantaines auto-imposées.

Récemment, Tyler Cameron a publié un Tik Tok qui a révélé que lui et son ancienne amoureuse Bachelorette Hannah Brown étaient en quarantaine ensemble.

Hannah Brown et Tyler Cameron | John Fleenor via .

La relation de Tyler Cameron et Hannah Brown

Tyler Cameron et Hannah Brown avaient un long chemin à parcourir pour se retrouver. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors de la saison de The Bachelorette de Brown. Mais à la fin, elle a choisi Jed Wyatt plutôt que Cameron. Elle a mis fin à ses fiançailles avec Wyatt peu de temps après avoir découvert qu’il avait une petite amie tout le temps qu’il était sur The Bachelorette.

Après avoir mis fin à ses fiançailles, Brown a demandé à Cameron un rendez-vous. Les deux sont sortis mais Cameron a bientôt commencé à sortir avec le mannequin Gigi Hadid, ce qui a mis une clé dans les plans de Brown.

Brown, plus tard, a continué la saison de Peter Weber de The Bachelor pour exprimer également ses sentiments pour lui. Sa présence a donné lieu à l’une des conversations les plus dramatiques de l’histoire du baccalauréat.

“Même si ce convo n’était pas prévu, il devait se produire et le plus difficile pour moi était juste de me battre avec le fait que je savais que j’avais des femmes incroyables qui venaient de se présenter”, a déclaré Weber aux journalistes lors de la présentation de l’ABC à TCA. Marron. «Je n’avais encore aucun sentiment pour personne. Il était trop tôt pour avoir vraiment un lien légitime. Donc c’était maladroit, c’était inconfortable, mais ça devait arriver. Et j’ai eu beaucoup de chance que les femmes comprennent. Donc, ça devait arriver. »

Finalement, les deux ont décidé de ne plus sortir ensemble. Mais même ainsi, Cameron et Brown ne se sont pas remis ensemble immédiatement. Au lieu de cela, elle a participé à Dancing with the Stars et parce qu’elle s’entraînait huit heures par jour, elle n’avait vraiment pas le temps à ce jour.

Tyler Cameron et Hannah Brown se réunissent

Récemment, Cameron a perdu sa mère Andrea de nulle part. Il a posté son décès sur Instagram.

«Aujourd’hui, le ciel a gagné un ange», a-t-il écrit. «Nous aimerons et nous manquerons beaucoup à notre mère. Elle vivra à travers nous et à travers ceux sur lesquels elle a eu un impact. Pendant que nous pleurons, nous demandons deux choses: premièrement, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez; et deuxièmement, prenons ce temps pour célébrer sa vie en privé. Merci pour tout votre amour et votre soutien. »

Après le décès de la mère de Cameron, Brown s’est rendu en Floride pour être avec lui.

Hannah Brown et Tyler Cameron restent ensemble

Récemment, Cameron a posté un TikTok de qui il passait cette fois en quarantaine. La vidéo a commencé avec Cameron et trois amis dansant près de la piscine, puis Brown est apparu et a dansé avec trois femmes.

On dirait que Cameron et Brown passeront beaucoup de temps ensemble dans les prochaines semaines. Lorsque le conseil de s’isoler sera enfin terminé, ils seront probablement soit dans une relation à part entière, soit complètement malades l’un de l’autre. Seul le temps nous le dira.