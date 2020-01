Hannah Brown pourrait à nouveau être «La Bachelorette» – mais veut-elle même le titre?

Après sa deuxième apparition dans The Bachelor Season 24, une chose est sûre – Hannah Brown de la Bachelorette ne peut pas échapper à la franchise de réalité ABC. La jeune femme de 25 ans a passé la majeure partie de 2019 à explorer l’amour dans la saison de The Bachelor de Colton Underwood et à mener sa propre saison de The Bachelorette. Et malgré son cœur brisé lors des deux spectacles, elle a tenu bon et a travaillé dur pour gagner Dancing With the Stars.

Néanmoins, après être apparu dans la saison de Peter Weber de The Bachelor en janvier, les fans veulent que Brown reprenne son rôle dans The Bachelorette. Selon l’hôte Chris Harrison, tout est possible. Mais Brown veut-il revenir – encore une fois? Voici ce que nous savons.

Chris Harrison dit qu’Hannah Brown pourrait jouer à nouveau dans «The Bachelorette»

Lorsque Brown a retrouvé Weber lors de la saison 24 de The Bachelor, l’ancienne bachelorette a révélé qu’elle regrettait certaines des décisions qu’elle avait prises au cours de sa saison. Mais les producteurs pourraient-ils à nouveau choisir Brown pour The Bachelorette? Harrison pense que c’est dans les cartes.

“Écoutez, tout est possible. Je ne suis pas contre “, a déclaré Harrison à Us Weekly en janvier. «Je pense que les choses qui nous font tant l’aimer – et je suis inclus dans cela et je l’adore – est qu’elle est si ouverte et honnête et juste, c’est une épave de train. Vous pouvez voir le bon, le mauvais et le laid chez Hannah et c’est une chose rare chez tout être humain. “

Mais si Brown devait tirer un Brad Womack, les fans de Bachelor Nation devraient en informer la franchise. «Les gens veulent-ils le revoir? Je ne sais pas », a déclaré Harrison. “Je suppose que nous verrons ce que pense Bachelor Nation.”

Puis dans une interview avec Entertainment Tonight, Harrison a fait écho à ses remarques. Il a noté que «toutes les options sont ouvertes», mais les producteurs doivent déterminer ce que les téléspectateurs veulent voir.

Néanmoins, Weber semblait approuver Brown comme le prochain bachelorette pour la saison 16. C’est si Weber et Brown ne se retrouvent pas en quelque sorte ensemble par la finale de la saison du cycle de Bachelor actuel.

“Alors, supposons que oui, nous avons réellement terminé”, a déclaré Weber. “Ouais, je voudrais [her to be the Bachelorette]. C’est une fille incroyable, et malheureusement, tout le monde a vu ce qui s’est passé avec sa relation et c’est regrettable pour toutes les personnes impliquées. Elle le mérite plus que quiconque. »

Hannah Brown ne sait pas si elle veut être à nouveau sur «The Bachelorette»

Même si les producteurs de The Bachelorette décident de Brown pour leur prochaine avance, Brown veut-il revenir à la franchise pour un autre tour? Brown essaie actuellement de vivre sa vie. Et à ce stade, la championne du DWTS n’a pas nécessairement besoin du spectacle pour faire avancer sa carrière.

“Je ne sais pas [if I’d be the bachelorette again]», A déclaré Brown. Elle a également noté «beaucoup de mal et de mal» de sa saison avant d’ajouter: «Je veux dire bonjour. Avons-nous vu ma fin? ”

Brown a poursuivi: “En ce moment, j’essaie juste de saisir les opportunités que j’ai et je suis très confiant dans les choses auxquelles je dis oui. Et aussi confiant dans les choses que je sais ne sont pas les meilleures pour moi en ce moment. “

Cela dit, Brown a rappelé à tout le monde qu’elle avait initialement participé à The Bachelorette – et The Bachelor – parce qu’elle voulait trouver quelqu’un de spécial dans sa vie. Cependant, elle reconnaît qu’elle n’en a pas besoin.

“Il y a ce genre, bizarre … un désir dans mon cœur de trouver quelqu’un”, a déclaré Brown. «Dois-je faire ça comme étant la bachelorette? Non. Mais je pense que quelque chose peut fonctionner et a fonctionné pour d’autres personnes. »

Bien sûr, la jeune femme de 25 ans croit toujours au processus du baccalauréat, même si cela n’a pas fonctionné pour elle. Mais en fin de compte, il semble que Brown veuille trouver l’amour en dehors du domaine de la licence.

“Il y a aussi beaucoup de bien”, a déclaré Brown. «Je ne voudrais jamais, comme, dénigrer complètement la franchise Bachelor. Je pense que ça a eu beaucoup de succès chez les gens qui sont ensemble très heureux ensemble. Alors, bien sûr, je veux ça, mais ça ne doit pas être comme le bachelorette. “

