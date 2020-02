Hannah Brown révèle ce qui manque dans la saison de Peter Weber

Après avoir vu Peter Weber tomber tête baissée pour Hannah Brown dans The Bachelorette, les fans ont pensé que le nouveau célibataire prendrait les rênes et ferait la tête d’une saison remplie de romance bouleversante. Mais, quelques semaines seulement après le début de la saison 2020, les téléspectateurs ont réalisé qu’une romance de conte de fées n’était pas dans les livres. Jusqu’à présent, Weber a été considéré comme l’un des pires célibataires pour son comportement indécis. Maintenant, Brown a pesé sur ce qui manque dans le parcours Bachelor de Weber en comparant leurs saisons de la franchise de réalité ABC.

Hannah Brown revient sur la saison de Peter Weber de «The Bachelor»

Dans un épisode de Scrubbing In avec Becca Tilley & Tanya Rad, Brown a parlé de la saison de Weber de The Bachelor lors d’un enregistrement en direct du podcast à Los Angeles le 13 février. Premièrement, l’ancienne bachelorette a discuté de regarder sa saison de la série de réalité. Elle a également noté que le traitement des événements de l’émission était bon pour elle et qu’il était facile de voir pourquoi elle aimait certains candidats.

Ensuite, Brown a comparé sa saison de The Bachelorette avec la course de Bachelor de Weber, observant que la saison de Pilot Pete ne se plongeait pas dans ses relations avec les femmes.

“Je pense que c’est ce qui manque un peu cette saison”, a déclaré Brown. “Vous saviez – même si vous n’étiez pas d’accord – pourquoi j’aimais une personne. J’ai vraiment plongé dans les hommes là-bas et j’ai essayé de tout donner et d’être complètement vulnérable avec tout le monde. »

Hannah Brown | Todd Williamson / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Elle a poursuivi: «En regardant aussi, vous saviez où j’étais en tout temps. C’est parce que j’étais vraiment à fond avec tout. Même par moments, j’étais très honnête, je me disais: «Je ne suis pas all-in. J’essaie de l’être, mais j’ai peur. “Je pense simplement que c’est vraiment important si … tout le monde va être investi dans votre vie et que vous le faites pour les bonnes raisons.”

Brown a également évoqué la réalité d’être un leader au sein de la franchise The Bachelor.

“Vous ne pouvez pas vous soucier que la caméra soit en face de vous car, à la fin de la journée, cette caméra va disparaître”, a-t-elle déclaré. “Tu as peut-être encore quelque chose dans les dents, un boogie dans le nez, et tu dois juste y aller.”

Les conseils d’Hannah Brown à Peter Weber avant «The Bachelor»

Maintenant, les remarques de Brown font écho aux conseils de l’ancienne bachelorette à Weber avant la première de The Bachelor. Lors de son entretien avec Entertainment Tonight en novembre 2019, Brown a dit à Weber de “vraiment connaître la personne sans les caméras et de s’assurer que vous êtes vraiment vulnérable et honnête les uns avec les autres”.

“Juste parce que le spectacle est terminé, votre vie commence toujours, et pour vraiment savoir ce que vous êtes et être en mesure de prendre des décisions confiantes pour vous-même”, a déclaré Brown. “Ce n’est pas parce que le spectacle se termine que c’est la fin.”

Mais même ainsi, la championne de Dancing With the Stars a clairement indiqué qu’elle voulait ce qu’il y avait de mieux pour Weber et espérait qu’il recevrait la fin de ses rêves.

«Vous devez vraiment comprendre quelle est votre relation. Et j’espère que [Weber’s] est un conte de fées et quelque chose qu’il a toujours recherché », a déclaré Brown.

Peter Weber défend son comportement indécis dans «The Bachelor»

Par The Bachelor Week 6, les fans étaient épuisés par la saison de Weber, de la mesquinerie dans la maison aux actions délirantes du pilote. Puis en parlant avec E! News, Weber a évoqué son comportement. Et bien que la série de téléréalité donne l’impression que le joueur de 28 ans ne savait pas ce qu’il faisait, Weber a affirmé qu’il avait un plan depuis le début.

“Écoutez, j’ai toujours eu des précurseurs et les gens pensent,” Il prend des décisions folles, il ne sait pas ce qu’il fait “”, a déclaré Weber. “Je te le promets, je savais exactement ce que je fais.”

Il a ajouté: «Le spectacle et le processus du spectacle, vous devez distribuer autant de roses chaque semaine. Il faut donc garder les gens autour. Mais je savais ce que je faisais. »

Weber a également révélé que les liens avec ses favoris deviendront plus apparents à l’avenir. “Vous allez voir ça se réunir ici au cours des prochaines semaines”, a-t-il dit. “Et la clarté que j’ai toujours eue deviendra plus évidente.”

Mais peu importe ce qui se passe alors que la saison de Weber de The Bachelor continue, il semble probable qu’il reçoive une sorte de bonheur pour toujours.

«J’ai suivi mon cœur tout le temps», a expliqué Weber à E! Nouvelles. «Les choses se sont passées jusqu’à la toute fin. Et ce n’était pas du tout facile pour moi. Mais je suis heureux, et je suis content de ma position. “

