Hannah Brown vient-elle d'appeler un ancien baccalauréat et des bachelorettes fausses?

Lorsque Hannah Brown a été annoncée comme la nouvelle Bachelorette, les fans se demandaient comment elle allait faire. Sa saison ne ressemblait à aucune autre et n'a finalement pas abouti à une fin heureuse. Maintenant, Brown dévoile ce qu'elle aurait souhaité faire différemment au cours de sa saison et pourquoi elle pense que les choses se sont déroulées comme elles l'ont fait.

Hannah Brown | Emma McIntyre / . pour Entertainment Weekly

Que s'est-il passé lors de la saison de Hannah Brown de «The Bachelorette»?

Brown n'avait pas exactement la meilleure sélection de gars à choisir lors de sa saison de The Bachelorette. La première nuit, elle a dû envoyer un concurrent à la maison pour avoir une petite amie. Et tout était en descente à partir de là. Elle a passé tellement de temps à essayer de séparer les bons des mauvais qu'elle n'a aucune chance de tomber amoureuse.

En fin de compte, elle a choisi Jed Wyatt, mais une fois que le spectacle a cessé de filmer, il est apparu que Wyatt avait également une petite amie pendant qu'il était dans la série. Lorsque Brown l'a découvert, elle a annulé l'engagement.

"Je ne suis plus avec Jed", a déclaré Brown lors de la spéciale After the Final Rose. «L'engagement est terminé, nous ne sommes pas ensemble. Ce n'est pas ce à quoi j'ai répondu oui. Quand j'ai dit ces choses, les choses que je lui ai dites le jour de mes fiançailles, j'ai pensé que c'était ma journée, et j'ai l'impression que cela m'a été enlevé et combien c'était spécial, et ça a été vraiment difficile de graver avec ça, mais je sais que ce que j'ai obtenu n'est pas ce que j'ai toujours voulu pour un partenaire de vie et un amour qui ne repose pas sur une base de confiance et d'honnêteté. J'ai tellement grandi et je sais que je méritais plus que ça. »

Qu'est-ce que Brown souhaite avoir fait différemment?

Brown a certainement eu des moments difficiles sur sa saison et parce qu'elle était complètement investie dans le processus, chaque essai lui a vraiment plu. Maintenant, avec le recul, elle souhaite qu'elle aurait été un peu plus gardée.

"Parfois, oui, j'aurais aimé protéger mon cœur un peu plus, absolument", a-t-elle déclaré à People. «Mais pouvoir avoir cette connexion humaine en vaut vraiment la peine. J'en suis vraiment fier. "

Hannah Brown a-t-elle appelé d'autres bacheliers et bachelorettes?

Brown a vraiment mis tout son cœur au courant de sa saison et elle a l'impression que certaines des pistes du passé n'ont pas fait la même chose.

"Je me sens comme beaucoup de gens qui ont vécu des situations similaires à la mienne, les stars de la télé-réalité, vous pouvez faire une version emballée de vous-même si vous le souhaitez – je ne travaille pas de cette façon", a-t-elle déclaré. "Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas prétendre que je suis heureux ou prétendre devenir émotif quand je ne le suis pas. "

"Quand j'ai commencé tout ce voyage que cette année a été, j'ai réalisé très rapidement que c'était tout ou rien avec moi", a-t-elle poursuivi. "J'ai tout choisi, et parfois je me dis:" Mon Dieu, pourquoi es-tu comme ça?! "Mais ensuite, j'ai des moments où les gens viennent vers moi et ils me disent:" Oh mon Dieu, j'ai l'impression Je te connais, tu es mon ami! '»