Hannah Godwin et Dylan Barbour parlent de «fièvre des chiots» et contribuent au baby-boom du coronavirus

Hannah Godwin et Dylan Barbour se sont fiancés à la dernière saison de Bachelor in Paradise. Aujourd’hui, ils sont le dernier couple fiancé à rester ensemble à l’issue de la sixième saison.

Les deux s’isolent actuellement au milieu de la pandémie de coronavirus, ils passent donc encore plus de temps ensemble que d’habitude. Tout en s’isolant, le couple a appris de nouvelles choses l’un sur l’autre.

Ce que Hannah Godwin et Dylan Barbour ont appris l’un de l’autre tout en s’isolant

“J’ai appris que Dylan n’a aucune crainte en ce qui concerne les dates d’expiration des aliments”, a déclaré Godwin Us Weekly le jeudi 26 mars. “Je suis presque sûr que nous avons utilisé de la moutarde de deux ans l’autre jour. Honnêtement, pas trop mal! “

Et Barbour a appris que son fiancé aime les crêpes à la banane.

“Je ne savais pas que Han aimait les crêpes à la banane jusqu’à ce que je les fasse l’autre matin”, a-t-il déclaré à la publication. “Maintenant, ils sont sur mon menu de petit-déjeuner régulier.”

Godwin et Barbour passent le temps comme beaucoup d’entre nous: en regardant la télévision. Le couple a déclaré à Us Weekly qu’ils avaient tigré Tiger King. Ils ont également “beaucoup cuisiné et essayé de nouvelles recettes”, selon Barbour, qui a ajouté que lui et Godwin se dirigeaient vers “gagner le” quaran-quinze “.”

Les diplômés du Bachelor in Paradise ont admis qu’ils se trouvaient parfois «ennuyeux» pendant cette intense période de qualité. Mais ils s’entendent généralement très bien et se sentent chanceux de se retrouver.

“Heureusement, nous sommes tous les deux faciles à vivre, donc être pris au piège toute la journée avec mon BFF n’est pas une mauvaise journée”, a expliqué Godwin.

“Cela nous donne envie de vivre ensemble et la fièvre des chiots est en train de monter”, a ajouté Barbour.

En fait, Godwin apprécie la chance de ralentir et d’être avec Barbour.

“Il est rare dans nos vies trépidantes d’avoir autant de temps ensemble, donc c’est agréable de se concentrer les uns sur les autres en ce moment”, a-t-elle déclaré.

“Cette fois-ci m’a montré que nous sommes ravis de passer à l’étape suivante et que nous avons besoin d’un chiot!” dit Barbour.

Godwin a gardé une attitude positive au cours des deux dernières semaines alors que la pandémie empirait.

“St patty a une allure différente cette année. Mais tbh, tu ne dois pas me tordre le bras pour avoir une excuse pour rester au lieu de sortir! ☘️ restez en sécurité, amis! » Godwin a posté sur Instagram le 17 mars.

«Avec tout ce temps entre mes mains, je me retrouve à revisiter de vieilles pensées / rêves / inspirations que j’avais avant que la vie ne soit si occupée – et je vis un peu pour ça», a-t-elle écrit le 22 mars.

Aucun bébé coronavirus pour Hannah Godwin et Dylan Barbour

Us Weekly a également demandé au couple de contribuer au «baby-boom du coronavirus». Godwin dit qu’elle ne le pense pas, mais Barbour a plaisanté, “oui”.

Il y a environ une semaine, l’ancien célibataire Nick Viall a déclaré qu’il espérait que Tyler Cameron et Hannah Brown auraient un bébé pendant qu’ils s’isoleraient avec des amis.

«Ce ne sont probablement que des amis, mais c’est aussi une période folle. Parfois, dans les temps fous, les gens font des choses folles. Ils pourraient juste tomber enceinte, on ne sait jamais! Nous avons besoin d’un bébé célibataire hors relation. C’est le prochain drame qui doit se produire “, a-t-il déclaré à Chris Harrison et Lauren Zima sur Instagram Live.

«Quand je dis« besoin », je veux juste dire que ce serait amusant pour tout le monde, sauf peut-être les personnes impliquées», a-t-il ajouté plus tard.

