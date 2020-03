Hannah Godwin et Dylan Barbour viennent de passer Kardashian

En tant que l’un des derniers couples de Bachelor in Paradise de la saison précédente, Hannah Godwin et Dylan Barbour sont actuellement l’un des couples les plus aimés de Bachelor Nation. Bien que la paire ait eu un début difficile dans leur relation, ils semblaient vraiment avoir commencé après que Godwin ait décidé qu’elle était à Barbour. Maintenant, le couple fiancé ne pourrait pas être plus heureux et prévoit de se marier dans un avenir proche.

Dylan Barbour et Hannah Godwin | Jon Kopaloff / .

Où sont Hannah Godwin et Dylan Barbour après «Bachelor in Paradise»?

Bien que Barbour et Godwin ne vivent pas officiellement ensemble pour le moment, ils passent beaucoup de temps ensemble. La paire cherche à acheter une maison à San Diego, mais Barbour réside actuellement à San Diego et Godwin est basé à Los Angeles en raison de son travail. Cependant, le couple heureux fait la navette entre les deux et fait des soirées pyjama pour passer le plus de temps possible ensemble.

Le couple fiancé est en quarantaine ensemble

En fait, les bacheliers au paradis vivent pratiquement ensemble en ce moment. En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Barbour et Godwin (comme d’autres membres de Bachelor Nation) ont choisi de mettre en quarantaine ensemble. Comme beaucoup de gens, ils essaient de trouver des moyens de se divertir complètement afin de ne pas avoir de fièvre dans la cabine. Le couple a tout fait, de la prise de photos amusantes à des séances d’entraînement intenses. Ils aiment aussi faire des vidéos TikTok ensemble.

Le 26 mars 2020, Godwin a partagé l’une de ses plus récentes vidéos TikTok sur sa page Instagram. Dans la vidéo, elle et Barbour interagissent, mais ils ont doublé une conversation entre Kim Kardashian West et Khloé Kardashian sur eux-mêmes. La conversation tristement célèbre est que Kardashian West a dit à sa jeune sœur que son enfant aîné, North West, avait une politique de tolérance zéro pour les garçons.

Godwin publie une vidéo TikTok sur Instagram

“Idk man juste ici enfermé et canalisant @kimkardashian & @khloekardashian ce que vous faites”, Godwin a légendé la vidéo d’elle et de son fiancé. La vidéo était probablement faite d’ennui, mais les fans de Godwin semblent vraiment apprécier son sens de l’humour et celui de Barbour. De nombreux fans du couple les ont remerciés de continuer à publier du contenu qui les a divertis à fond pendant une période où la plupart du pays est encouragé à rester à l’intérieur de leurs maisons.

“C’est le contenu de qualité que nos individus ennuyés continuent de rafraîchir dans notre flux en espérant trouver”, a commenté l’un des fidèles fans de Godwin et Barbour. D’autres ont trouvé le contenu incroyablement humoristique et sympathique. “J’aime tellement ça, j’ai essayé de” ❤️ “ça deux fois 😂😂😂🤷🏻‍♀️”, a lancé un autre utilisateur d’Instagram. D’autres fans du couple les ont complimentés pour leur capacité à faire correspondre leurs bouches si bien avec les mots . En fait, beaucoup de gens ont dû regarder deux fois avant de réaliser que Godwin et Barbour ne parlaient pas réellement.

Les fans de “Bachelor” adorent le couple

“Haha, je suis une personne si âgée que je ne savais pas que c’était un tik tok au début et je pensais que da * n elle faisait une très bonne voix de Kim”, a commenté une personne. Il est clair que Barbour et Godwin trouvent des façons amusantes de traverser cette période étrange. À tout le moins, ils obtiennent le test ultime pour savoir s’ils pourront vivre ensemble à long terme.