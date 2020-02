Harrison Ford est végétarien.

2020-02-18 12:30:07

Harrison Ford, star d’Indiana Jones et du royaume du crâne de cristal, est végétarienne.

La star d’Indiana Jones et du royaume du crâne de cristal a supprimé la viande et les produits laitiers de son alimentation pour protéger l’environnement.

Parlant de son nouveau régime, il a déclaré: “Je mange des légumes et du poisson, pas de produits laitiers, pas de viande. Je viens de décider que j’étais fatigué de manger de la viande et je sais que ce n’est pas vraiment bon pour la planète, et ce n’est pas vraiment bon pour moi. ”

La figure de Harrison lui a valu un certain nombre de compliments, mais il insiste sur le fait qu’il ne “s’entraîne” pas comme un fou.

En faisant une apparition sur le Ellen DeGeneres Show, il a ajouté: “Je ne m’entraîne pas comme un fou; je m’entraîne un peu. Je fais du vélo et je joue au tennis et un peu.”

Pendant ce temps, Harrison avait affirmé que les seules personnes qui peuvent sauver le monde sont des jeunes “en colère”.

Il a déclaré précédemment: “Nous parlons de sauver l’Amazonie depuis 30 ans. Nous en parlons toujours. La plus grande forêt tropicale du monde, l’Amazonie est cruciale pour toute solution au changement climatique pour sa capacité à séquestrer le carbone, pour son la biodiversité, pour son eau douce, pour l’air que nous respirons, pour notre moralité. Et elle est en feu. Lorsqu’une pièce de votre maison est en feu, vous ne dites pas: «il y a du feu dans une pièce de ma maison. ” Vous dites: «Ma maison est en feu», et nous n’avons qu’une seule maison … Ce sont les jeunes qui, franchement, nous avons échoué – qui sont en colère, qui sont organisés, qui sont capables de faire une différence. la chose la plus importante que nous puissions faire pour eux est de foutre le camp. “

