Harrison Ford et Calista Flockhart révèlent le secret de leur mariage de près de 20 ans

Calista Flockhart et Harrison Ford sont l’un des couples d’or d’Hollywood. La plupart des gens se souviennent de Flockhart de la comédie à succès Ally McBeal. Ford est probablement mieux connu pour son travail pour les films de Star Wars et d’Indiana Jones.

Contre toute attente, les deux acteurs ont pu maintenir un mariage prospère et heureux. Flockhart et Ford partagent leur point de vue intérieur sur le secret de leur succès en matière d’amour et de mariage. Promenez-vous dans la mémoire et réfléchissez à la façon dont ces deux se sont retrouvés dans les bras l’un de l’autre.

Le passé romantique de Calista Flockhart

Pendant cinq saisons, Flockhart a travaillé comme personnage principal de la série dramatique Ally McBeal. Ce que certains fans n’ont peut-être pas réalisé, c’est que Flockhart a passé les premières années de la série dans une relation de marche avec le créateur de la série, David E. Kelley. Malheureusement, les deux n’étaient pas destinés à fonctionner.

Peu de temps après, Flockhart a commencé à sortir avec le réalisateur et scénariste anglais Sam Mendes. C’était à peu près à la même époque que Mendes réalisait le film primé American Beauty. Leur relation éphémère a rapidement pris fin, mais Flockhart ne l’a pas laissé tomber quand il s’agit de sortir ensemble.

Bien qu’il n’y ait pas une tonne d’informations et de détails entourant leur dynamique, il semble que Flockhart se soit réuni avec Robert Downey Jr. en 2000. Downey Jr. s’est fait une réputation dans le monde du cinéma comme l’un des acteurs les mieux payés de Son temps. Étant donné que la relation entre eux était un peu mystérieuse, personne ne sait pourquoi cela n’a peut-être pas fonctionné pour eux en tant que couple.

La vie amoureuse passée de Harrison Ford

Ford s’est marié deux fois avant de finalement s’installer avec Flockhart.

La première épouse de Ford, Mary Marquardt, a donné naissance à deux de ses fils, Benjamin et Willard. On dit que le mariage de Ford avec Marquardt a finalement pris fin en 1979 en raison d’une autre femme dans la vie de Ford. Cette femme était très probablement Melissa Mathison.

Ford a rencontré Mathison en 1976. Mathison était un scénariste bien connu dans les industries de la télévision et du cinéma. En 1983, elle a épousé Ford et ils ont finalement eu deux enfants, Malcolm et Georgia.

Après beaucoup de temps ensemble, le couple s’est séparé et a demandé le divorce. En 2004, le divorce a été officiellement finalisé, ce qui a rendu les choses un peu plus faciles pour Ford qui avait déjà commencé à chercher son prochain compagnon.

Ce n’est pas une surprise pour le public qu’un autre mariage de Ford se termine par un divorce. Tout au long de ses années de mariage, il a été documenté que Ford avait eu des relations avec des célébrités comme Carrie Fisher et Eve Babitz. Bien que Fisher ait finalement été très candide à propos de son temps avec Ford, elle a admis avoir finalement regretté d’être si ouverte et honnête avec sa révélation. Néanmoins, Ford a continué son voyage pour le véritable amour.

En 2001, Ford a été avec Minnie Driver pendant une courte période. Les deux stars se sont retrouvées célibataires et ont commencé à explorer la possibilité de former un couple. Malheureusement, la relation a duré quelques semaines avant de se terminer brutalement.

Comment Harrison Ford a rencontré Calista Flockhart

Tout a changé pour Ford et Flockhart lors de la cérémonie des Golden Globe 2002. Les deux semblaient être complètement amoureux l’un de l’autre après s’être rencontrés pour la première fois lors de la cérémonie de remise des prix. Peu de temps après, les deux hommes ont commencé à se fréquenter.

Beaucoup de gens ont été choqués de les voir se réunir depuis que Ford a 22 ans de plus que Flockhart, mais ni l’un ni l’autre ne semble s’en soucier ni remarquer la différence d’âge.

Quand ils ont commencé à sortir ensemble, Ford et Flockhart ont dû faire de leur mieux pour maintenir leur relation à un niveau bas, car le divorce de Ford était toujours en cours. Cependant, la première chance qu’il a obtenue chez Ford était au-delà de l’enthousiasme de partager sa nouvelle relation avec le monde. Le couple s’est finalement marié en 2010.

Harrison Ford et Calista Flockhart secrets d’un mariage heureux

De leurs photos à la façon dont ils vivent leur vie, l’amour entre Ford et Flockhart est extrêmement évident. Lorsque les fans se demandent comment le couple a réussi à rester ensemble si longtemps, Flockhart a partagé que le rire et l’humour sont au cœur de leur mariage.

Interrogé par Closer Weekly sur le secret de son mariage, Flockhart a déclaré qu’ils se faisaient rire. L’actrice a dit une fois à Fox News: “Harrison et moi rions beaucoup, et l’humour est tout pour moi.”

Mais leur relation ne se limite pas à l’humour et aux bons moments. Les deux se tiennent côte à côte à travers épais et mince.

Exemple concret: en 2015, Ford a été impliqué dans un accident d’avion presque fatal qui a causé à Flockhart un certain stress. Son dévouement et son inquiétude pour son mari étaient vraiment admirables et témoignaient de son amour pour Ford. Sans parler de sa capacité à le soutenir dans ses efforts de vol, même après son expérience de mort imminente.

“Calista a passé la majeure partie du week-end du côté de Harrison. Elle est arrivée tôt chaque matin et est rentrée chez elle tard tous les soirs. Elle était stressée », a déclaré une source à People.

Malgré son stress, Flockhart soutient la passion de son mari pour l’aviation.

“Ma femme, qui est une femme merveilleuse, comprend ma passion pour l’aviation, elle comprend ce que cela signifie pour moi et vole avec moi à ce jour”, a déclaré Harrison après l’accident, selon People.