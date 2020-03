Harrison Ford rejoindra-t-il jamais l’univers cinématographique Marvel?

L’âge des stars de cinéma est presque révolu. Pas plus tard qu’au début des années 2000, tout ce dont un studio avait besoin était un visage de star de cinéma célèbre sur une affiche ou un nom au-dessus du titre pour obtenir un hit de 100 millions de dollars. Mais les temps ont changé et le public répond aujourd’hui davantage à une franchise ou à une marque qu’à une star en particulier. Cela dit, même les icônes d’écran les plus anciennes restent aussi captivantes que jamais. Prenez Harrison Ford, par exemple.

L’acteur, bien sûr, a acquis le statut de légende instantanée avec les rôles inoubliables de Han Solo dans Star Wars et d’Indiana Jones dans Raiders of the Lost Ark. Bien qu’il les ait revus plusieurs fois au fil des ans, la carrière de Ford n’a guère eu besoin d’être stimulée. Avec sa star bien en place, personne ne s’attendait à ce qu’il rejoigne une autre franchise. Mais les gros titres récents font réfléchir les fans à deux fois.

Harrison Ford pose pour un portrait | Lisa Maree Williams / .

Harrison Ford a récemment fait l’éloge de l’univers cinématographique Marvel

Indiana Jones 5 a beaucoup fait les manchettes ces derniers temps, principalement à cause de bouleversements en coulisses. Maintenant, même Steven Spielberg – qui a réalisé toutes les entrées précédentes – s’est retiré, probablement pour que James Mangold puisse diriger le prochain film. Après la réponse à Indiana Jones de 2008 et au royaume du crâne de cristal, cette mise à jour a fait sensation auprès des fans.

Pourtant, à travers tout cela, Ford a maintenu que toute l’équipe attend que Indiana Jones 5 soit prête avant d’aller de l’avant. L’acteur sait ce qui est en jeu avec la prochaine entrée. En fait, il a vérifié le nom de l’univers cinématographique Marvel comme un exemple de la façon de garder les fans enthousiastes à propos d’une franchise de films.

Naturellement, voir les mots “Harrison Ford” et “Marvel” dans le même titre a fait réfléchir certains fans. Si Ford admire ce que Marvel a accompli, pourrait-il rejoindre l’univers cinématographique Marvel à un moment donné? Après tout, le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, a clairement à sa disposition de puissantes méthodes de persuasion – et le portefeuille sans fond de Disney.

Serait-il prêt à jouer un héros ou un méchant Marvel dans un prochain film?

Si jamais Ford saute dans le MCU, il n’aurait pas à aller très loin. Indiana Jones et Star Wars sont la propriété de Lucasfilm, propriété de Disney. Et si Indiana Jones 5 continue de prendre du temps pour se mettre en place, la House of Mouse pourrait tirer parti de cette ouverture pour convaincre Ford de se rendre dans le MCU.

Nous ne le voyons pas nécessairement en costume. Mais Ford serait parfait en tant que mentor d’un héros central ou en tant que méchant ponctuel. Marvel a une longue histoire d’amener des stars de cinéma plus âgées, souvent oscarisées ou nominées pour jouer de tels rôles. Même en 2008, le lauréat d’un Oscar Jeff Bridges a servi d’archétype pour ce type de casting. Dans Iron Man, il a joué le mentor et le méchant en face de Tony Stark de Robert Downey Jr.

Ford serait particulièrement bien adapté pour prêter un peu de gravité aux inévitables redémarrages de X-Men et Fantastic Four. Imaginez-le apparaître dans un second rôle en tant que sénateur anti-mutant Robert Kelly ou Franklin Storm, père de Sue et Johnny Storm. Soudain, la notion de Ford partageant l’écran avec certains Avengers ne semble pas si farfelue.

Harrison Ford pourrait ne pas vouloir s’engager dans un autre rôle de franchise

Au cours de la dernière décennie, Ford a fait une tournée nonchalante de sa filmographie avec un retour de franchise après l’autre. Depuis 2008, il a repris trois de ses rôles les plus célèbres: Indiana Jones, Han Solo et Rick Deckard. À ce stade, le seul qu’il semble intéressé à rejouer est Indiana Jones, chaque fois que cela se produit.

Ford est apparu dans des camées ou de petits rôles dans Anchorman 2: The Legend Continues, The Expendables 3 et The Secret Life of Pets 2. Mais avec Indy comme seule exception, il ne semble pas être un grand franchisé. Il est donc peu probable qu’il veuille jouer un personnage pivot de Marvel tel que Charles Xavier, comme l’a suggéré un Redditor. Mais faire en sorte que Ford apparaisse pour un seul film semble beaucoup plus faisable.

L’acteur ne semble pas nécessairement opposé à sauter un peu dans un bac à sable de franchise. Il ne veut tout simplement pas être lié à un contrat d’une décennie. Rappelez-vous, l’acteur voulait que Han Solo meure à mi-chemin de la trilogie originale de Star Wars. Nous ne pouvons pas le blâmer, mais nous aimerions toujours le voir dans le MCU à un moment donné. Avec Marvel Studios qui se prépare à sortir quatre films Marvel chaque année, les stars s’aligneront peut-être enfin.