Harry Bosch suit un terroriste dans la nouvelle bande-annonce de la saison 6 alors qu’Amazon annonce la date de sortie

Harry Bosch est de retour et il est prêt à vaincre certains méchants dans la prochaine saison d’Amazon Bosch. Cette fois-ci, le détective titulaire du LAPD est à la recherche de terroristes qui ont mis la main sur des matières radioactives et envisagent peut-être de déclencher une bombe sale à Los Angeles.

Harry Bosch chasse un terroriste – et affronte le FBI

Bosch (Titus Welliver) fera face au plus gros cas de sa carrière dans la saison 6. Lorsque le Dr Stanley Kent, un physicien médical, est retrouvé mort, il devient rapidement clair que ce n’est pas un meurtre ordinaire. Le meurtre a été commis dans le style de l’exécution et du matériel radioactif a été volé à l’hôpital où il travaille – suffisamment pour «empoisonner toute la ville», comme l’explique un personnage.

Les autorités ont rapidement réalisé que les criminels envisageaient probablement d’utiliser le matériel pour construire une bombe sale qui pourrait tuer des milliers d’Angelenos dans «un autre 11 septembre». Bosch et son partenaire détective Jerry Edgar (Jamie Hector) sont dans une course contre la montre pour trouver les méchants avant de pouvoir mettre leur plan à exécution. Mais lorsque le FBI se présente, ils veulent prendre le contrôle de l’affaire et de la ligne de touche Bosch. Sans surprise, il ne l’a pas. Lorsque l’un des agents lui dit de «rester dans votre file», Bosch cooly répond que sa voie «n’a pas de ligne». Dans le même temps, il semble également enquêter sur le meurtre d’une jeune femme.

«Bosch» en avant-première le 17 avril

Amy Aquino et Jamie Hector à Bosch | Vidéo Aaron Epstein / Amazon Prime.

Tous les épisodes de Bosch Season 6 seront diffusés sur Amazon Prime à partir du 17 avril.

“Préparez-vous, c’est une bonne balade!” Welliver a tweeté après la chute de la remorque.

Bien qu’il ne reste que quelques semaines avant l’arrivée des nouveaux épisodes, certains fans implorent Amazon de les rendre disponibles tôt afin de pouvoir les regarder pendant leur quarantaine de coronavirus.

C’est l’avant-dernière saison de ‘Bosch’

Titus Welliver et Madison Lintz à Bosch | Saeed Adyani

La saison 6 sera l’avant-dernière saison de Bosch, dont la première a eu lieu en 2014. Le drame policier aux influences noires, basé sur une série de livres de Michael Connelly, se terminera par la saison 7, a annoncé Amazon en février. La dernière saison pourrait être diffusée en 2021, bien qu’Amazon n’ait pas confirmé de date de sortie. Depuis la saison 3, de nouveaux épisodes de Bosch sont arrivés en avril. Le spectacle est déjà la série originale la plus ancienne d’Amazon.

“C’est doux-amer mais toutes les bonnes choses ont une fin, et je suis heureux que nous puissions sortir comme nous le souhaitons”, a déclaré Connelly dans un communiqué.

Bosch Season 7 sera basé sur les livres The Concrete Blonde et The Burning Room, a déclaré Connelly sur son site Web. (La saison 6 de Bosch est basée sur The Overlook et Dark Sacred Night.) Dans les derniers épisodes de la série, Bosch et J. Edgar poursuivront «deux enquêtes de meurtre distinctes mais périlleuses qui les mèneront au plus haut niveau de criminalité en col blanc et les profondeurs mortelles du trafic de drogue au niveau de la rue. ”

