Harry Styles: Accrochez-vous aux moments heureux

Harry Styles veut que les gens s’accrochent à des “moments heureux” au milieu de la pandémie de coronavirus, bien qu’il reconnaisse que la situation est “vraiment effrayante”.

La chanteuse de 26 ans a exhorté les gens à essayer de rester positifs pendant la crise sanitaire mondiale actuelle, qui a vu des millions de personnes forcées de rester à la maison et de s’isoler pour tenter de stopper la propagation de la maladie respiratoire.

Et bien que Harry reconnaisse que la pandémie est “vraiment effrayante”, il veut voir les gens essayer de “s’adapter à la nouvelle normale”.

Il a dit: “Je pense que nous nous adaptons en quelque sorte à la nouvelle normalité. Je pense que pour beaucoup de gens, la réalité s’installe … Au début, c’est comme, ‘Oh, nous sommes tous dedans et nous arrivons à regarder des films et manger des burritos, “et vivre le genre de vie mème. Et puis vous parlez à des gens du monde entier … c’est vraiment effrayant.”

Le hitmaker «Adore You» a insisté sur le fait que pendant que les gens restent à la maison, appeler ou faire face à des amis est un outil essentiel pour aider à garder le moral.

Il a ajouté: “Si vous êtes dans votre maison, vous pouvez vous en retirer un peu. Mais vous obtenez ce moment d’humilité où vous vous souvenez que c’est une chose très sérieuse. Il est important d’avoir des conversations avec des amis, de rire et d’avoir ces moments heureux en ce moment … c’est le truc qui vous fera traverser tout. C’est un moment où tout le monde est en pause et a une minute pour réévaluer. ”

Harry a été forcé de reporter sa prochaine tournée européenne, mais dit qu’il a utilisé son temps dans l’auto-isolement pour écrire de nouveaux documents.

S’adressant à Zane Lowe pour Apple Music, il a déclaré: “J’ai tellement écrit. Je pense que beaucoup de musique puissante va en découler parce qu’en fin de compte, vous avez des gens qui ont besoin de s’exprimer à travers la musique et l’écriture et film et tant de façons différentes, qui ont maintenant beaucoup de temps supplémentaire sans distractions … Cela vous donne la possibilité d’avoir une vue presque à vol d’oiseau du monde et de votre vie. “

