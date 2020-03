2020-03-20 01:30:06

Harry Styles apprend l’italien et la langue des signes pendant son séjour dans l’isolement, car il dit qu’il n’a «que du temps» pour apprendre de nouvelles compétences.

Harry Styles apprend l’italien.

Le chanteur “ Adore You ” s’est auto-isolé au milieu de la pandémie actuelle de coronavirus, et a déclaré qu’il profitait de son temps à l’intérieur en apprenant de nouvelles compétences, notamment comment parler italien et communiquer en langue des signes.

Il a déclaré à la résidence de BBC Radio 1Xtra: “C’est un peu difficile mais ça va – j’ai de la chance que je sois avec des amis dans notre petit pod d’auto-isolation sûr. C’est une période très étrange mais nous faisons juste attention, en écoutant la musique, jouer à des jeux, faire des masques – vous savez, les trucs classiques de quarantaine!

“C’est le moment idéal pour apprendre une nouvelle compétence et essayer un nouveau passe-temps ou quelque chose, non? Nous n’avons que du temps. J’apprenais l’italien et je suivais des cours de langue des signes.”

Et Harry n’est pas le seul membre de One Direction à tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation, car Niall Horan a récemment révélé qu’il écrivait de nouveaux morceaux après que les règles de quarantaine ne lui aient pas permis de promouvoir son dernier album ‘Heartbreak Weather’.

Le chanteur de “ Put A Little Love On Me ” a également admis qu’il était content d’avoir réussi à revenir sur le sol britannique avant que le président américain Donald Trump n’interdise les voyages entre le Royaume-Uni et les États-Unis, où il était censé promouvoir son record.

Il a dit: “Je suis à Londres, je devais être aux États-Unis cette semaine et me diriger vers le Canada pour la promotion de mon album.

“Mais avec tout ce qui a été annulé et quand Trump a parlé de l’interdiction de voyager entre l’Europe et l’Amérique, je me suis dit:” C’est trop beau pour être vrai que le Royaume-Uni est le seul pays dans lequel vous pouvez voler. ”

“Donc, je me disais:” Je vais sortir d’ici avant qu’il ne soit bloqué “. Donc j’avais raison, et maintenant c’est complètement interdit.”

À propos de ce qu’il faisait sur son pad, il a déclaré: “Je suis heureux d’être de retour dans le salon, j’ai écrit des chansons, j’ai regardé la télévision, j’ai fait des trucs comme ça (interviews) , Je passe un bon moment. ”

Pendant ce temps, son coéquipier Louis Tomlinson a également été touché par le virus, car il a été contraint de reporter ses dates de tournée au Royaume-Uni et en Europe.

Mots clés: Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson

