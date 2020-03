Harry Styles détaille une épreuve d’agression terrifiante

2020-03-02 18:30:05

Harry Styles a sprinté dans la circulation venant en sens inverse pour essayer d’échapper à ses agresseurs, après avoir volé son argent et tenté de prendre son téléphone.

Le musicien de 26 ans s’est fait voler de l’argent le mois dernier lorsqu’il a été agressé sur le chemin du retour d’une maison d’amis le jour de la Saint Valentin (14.02.20), et il a maintenant ouvert les détails terrifiants de l’épreuve, qui l’a vu menacé avec un couteau.

Parlant de l’incident de l’émission de radio Howard Stern, il a déclaré: “Je rentrais chez moi à pied depuis la maison d’un ami. Je suis à cinq minutes de chez moi, et je vois en quelque sorte ce groupe de gars qui ont tous levé leur capuche et leur visage. couvert et des trucs et j’étais comme, c’est un peu bizarre.

“J’éteins ma musique et je marche dans la rue et je continue de faire demi-tour, et les gars traversent la route et je me dis, c’est bizarre … puis j’entends des battements de pieds, essayant de me rattraper , donc je traverse la rue, et ils traversent la rue.

“Je suis comme pour moi, je pense que je suis sur le point de me faire voler.”

Le hitmaker “ Falling ” a affirmé que les agresseurs avaient initialement essayé de lui vendre de la marijuana, avant de lui demander de lui remettre de l’argent et son téléphone.

Il a poursuivi: “Les gars sont comme,” pouvons-nous vous parler pendant une minute “et il n’y a personne autour, mon cœur bat la chamade alors je suis comme,” Bien sûr “. Il est comme,” Fumez-vous de l’herbe? ” Et je dis non. Et il me dit “Tu veux de l’herbe?” J’ai dit non.

“Et il était comme” Qu’est-ce que tu as sur toi “. Et ils se sont tous rassemblés autour de moi, et j’ai dit que je n’avais rien. Et il m’a dit:” Arrête de foutre le camp “.

“J’avais de l’argent dans ma poche, alors j’ai dit avoir de l’argent et je sortais de l’argent et il me le prenait. Et j’ai eu ma prise casque qui sortait de ma poche et il est comme, qu’est-ce qui est branché?

“J’étais genre, mon Dieu, c’est mon téléphone. Alors je sors mon téléphone et je pense que c’est vraiment ennuyeux mais je vais l’essuyer et obtenir un nouveau téléphone et quelque chose comme ça … et puis le le gars est comme, déverrouillez votre téléphone.

“L’autre tire sa chemise et il a un couteau dans son pantalon et j’étais comme une merde.”

Harry a refusé de déverrouiller son téléphone pour les voleurs, et dit qu’il a vu une fenêtre d’opportunité lorsque deux voitures sont passées devant la scène.

La star de One Direction a expliqué: “Je viens de dire:” Je suis désolé mon pote, je ne peux pas. Je ne peux pas déverrouiller mon téléphone “, et le gars est comme” Vous avez 10 secondes “et il commence à les compter et je ‘Je me demande,’ F ** k, vais-je déverrouiller mon téléphone? Vais-je lui donner mon téléphone? ‘

“Alors j’essaie de lui donner mon téléphone et il est comme, non tu dois le déverrouiller. J’étais comme, je ne peux pas, et il y a comme un petit étang derrière eux et j’ai pensé le jeter dans l’étang et être comme, aucun de nous ne peut l’avoir. Alors j’ai pensé que je ne voulais pas les faire foutre. ”

“Ensuite, deux voitures arrivaient et j’ai eu l’occasion de sprinter et de courir … et je viens de courir sur la route et d’essayer d’arrêter une voiture et, évidemment, un fou se précipite sur la route, vous ne les laisserez pas entrer dans votre voiture donc ils ne me laissent pas entrer et j’essaye de prendre une autre voiture, ils ne me laissent pas entrer. ”

Bien qu’il n’ait pas réussi à monter dans une voiture, Harry a pu en profiter et continuer à courir dans son village, où il était en sécurité.

Il a dit: “Ensuite, je me suis juste retourné et j’ai couru vers le petit village où j’habite. Donc je sprintais mais généralement quand je suis en train de marcher, je porte des trucs de course et c’était la seule fois que je portais comme des flairs en velours côtelé et des chaussures, je me disais: «Je vais devoir f *** sprinter tout le long de cette colline.

“Je viens de sprinter et je suppose que parce qu’ils avaient de l’argent, ils ont fini par se retourner.”

