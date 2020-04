Harry Styles échoué aux États-Unis

2020-03-31 21:30:04

Harry Styles est coincé aux États-Unis en raison de la pandémie actuelle de coronavirus.

Le hitmaker du “ Sign of the Times ” a révélé qu’il était actuellement “coincé” en Californie parce que la pandémie de coronavirus actuelle – qui a interrompu la plupart des vols dans le monde – signifiait qu’il ne pouvait pas retourner au Royaume-Uni avant le début du verrouillage.

S’adressant à Roman Kemp lors de son petit-déjeuner Capital FM mardi (31.03.20), il a déclaré: “Je suis en fait en Californie, je suis coincé. J’étais censé rentrer à la maison, puis tout est devenu un peu vague avec les vols . ”

Et ce n’est pas seulement ses projets de voyage que COVID-19 a perturbés, car le chanteur de 26 ans a également été contraint de reprogrammer sa tournée au Royaume-Uni et en Europe, qui devait démarrer le mois prochain, jusqu’en 2021 en raison de la situation mondiale actuelle. crise sanitaire.

Il a expliqué: “C’est évidemment décevant mais ce n’est même pas près d’être la chose la plus importante du tout en ce moment.

“Mais ça va, je pense que tout le monde comprend que ce n’est pas vraiment comme si vous pouviez y faire quelque chose et je pense que la chose la plus importante est de garder tout le monde en sécurité.”

“Je suis vraiment impatient de voir ça arriver. Nous serons très prêts d’ici là.”

Bien qu’il espérait initialement rentrer chez lui au Royaume-Uni, Harry a utilisé son temps à l’intérieur avec sagesse car il a commencé à apprendre l’italien et la langue des signes.

Il a dit récemment: “C’est un peu difficile mais ça va – j’ai de la chance que je sois avec des amis dans notre petit pod d’auto-isolation sûr. C’est une période très étrange mais nous faisons juste attention, écoutons de la musique, jouons jeux, faire des masques – vous savez, les trucs de quarantaine classiques!

“C’est le moment idéal pour apprendre une nouvelle compétence et essayer un nouveau passe-temps ou quelque chose, non? Nous n’avons que du temps. J’apprenais l’italien et je suivais des cours de langue des signes.”

