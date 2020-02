Harry Styles embauche le gardien de sécurité de Sir Mick Jagger

2020-02-22 23:30:04

Harry Styles a engagé le gardien de sécurité de Sir Mick Jagger après qu’il a été volé à Knifepoint à Londres la semaine dernière.

Harry Styles a engagé le gardien de sécurité de Sir Mick Jagger.

Le hitmaker “Watermelon Sugar” prendrait la sécurité “très au sérieux” après avoir été volé à Knifepoint à Londres la semaine dernière.

Une source a déclaré au journal The Sun on Sunday: “Harry était en pleine forme aux Britanniques, discutant avec tout le monde et s’amusant. Mais nous avons remarqué que son garde du corps était avec lui ce soir-là. C’est compréhensible étant donné qu’il a été agressé si récemment et a été victime d’un harceleur dans le passé. Comme Mick, il doit prendre la sécurité très au sérieux. Et comme Mick est une telle idole, il est logique qu’il se tourne vers lui pour inspirer son choix de personnel – ainsi comme ses choix de mode et de coiffures. ”

Pendant ce temps, une source a précédemment affirmé que le chanteur d’Adore You l’avait joué “plutôt cool” quand il a été volé.

Un initié a déclaré: “En fait, il a joué assez cool, donnant rapidement de l’argent à l’agresseur, gardant lui et le gars calmes et mettant fin à la situation. Naturellement, cela l’a laissé très secoué par la suite.”

La police métropolitaine a confirmé que l’incident avait bien eu lieu, mais n’a pas mentionné l’étoile One Direction.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “La police enquête sur des informations faisant état d’un vol au couteau à Hampstead. Des agents ont été contactés le samedi 15 février au sujet de l’incident qui s’est produit à 23 h 50 le vendredi 14 février. Il a été signalé qu’un homme dans la vingtaine était Un autre homme l’a approché et l’a menacé avec un couteau. La victime n’a cependant pas été blessée, de l’argent lui a été retiré. Aucune arrestation et enquête n’est en cours. “

Mots clés: Harry Styles, Sir Mick Jagger

