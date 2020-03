Harry Styles explique le problème avec son tatouage regrettable

Harry Styles est connu pour aller à l’encontre des rôles de genre traditionnels. Ses vêtements sont souvent androgynes et sa musique est parfois très sensible et féminine. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas profiter d’une activité traditionnellement masculine.

Styles est un grand fan de sport. Plus précisément, il est un grand fan des Packers de Green Bay. Styles s’est récemment ouvert sur son fandom Packers et son tatouage Packers.

Harry Styles participant à un événement Spotify | Rich Fury / . pour Spotify

Comment Harry Styles est devenu un fan des Packers de Green Bay

Lors d’une interview NPR qui devrait être publiée le 16 mars 2020, Styles a été demandé pourquoi il aimait tant les Packers. Sa réponse était joculaire. Styles a dit que quand il était enfant, il est tombé de son vélo et a commencé à saigner. Il a ensuite remarqué qu’il saignait vert et or – les couleurs de signature des Packers.

Styles plaisantait évidemment, mais il est devenu un peu plus sérieux plus tard et a expliqué son intérêt pour l’équipe. Il a dit que les matchs des Packers étaient les premiers matchs de la NFL qu’il avait regardés. Cette expérience a inculqué en lui l’amour de l’équipe. Il a également dit qu’il était un grand fan de fromage, donc les Packers étaient l’équipe pour lui. Après tout, Green Bay est un épicentre de la production de fromage.

Le tatouage imparfait de Green Bay Packers de Harry Styles

Il a également expliqué son tatouage Packers. Il a dit avoir discuté de l’équipe avec un ami en 2012 ou 2013. Ils ont tous deux dit qu’ils obtiendraient des tatouages ​​Packers si l’équipe gagnait un match à venir.

Harry Styles sur scène à Glasgow | Mark Runnacles / PA Images via .

Styles était sûr que les Packers gagneraient le match. Donc, bien sûr, il a décidé de se faire tatouer avant de jouer au jeu. Les Packers ont perdu, mais Styles a toujours le tatouage. La décision de Styles de garder le tatouage montre un engagement profond envers l’équipe – ou au moins une aversion pour l’enlèvement du tatouage.

Styles a noté qu’il y avait des problèmes avec son tatouage. Les couleurs sont fausses. Son tatouage est en noir et blanc, ce qui le fait ressembler davantage au logo de l’Université de George qu’au logo Packers.

La célébrité ultime fan des Green Bay Packers?

Un casque de Packers de Green Bay dans une zone de but | Darren Hauck / .

Ce n’est pas la première fois que Styles fait savoir qu’il est un fan des Packers. En 2016, il s’est produit à Milwaukee, Wisconsin. Là, il a mis un chapeau à tête de fromage – une tradition majeure des Packers. Il a agité un drapeau Packers. Il a répondu aux fans qui ont hué un fan des Bears de Chicago en disant: «Je ne peux pas vous dire à quel point c’est bon d’être avec des gens qui comprennent ce qu’est une bonne équipe de football.»

Styles a eu l’occasion de passer du temps avec Donald Driver, un joueur réputé des Packers. C’est une opportunité que de nombreux fans de Packers souhaiteraient avoir. Styles a également beaucoup de marchandises Packers, y compris un tablier, des chemises, une tête de fromage, un casque et une couverture. Voilà toute la collection!

Styles est l’un des nombreux fans de Packers célèbres. Les autres sont Lil Wayne, Ellen DeGeneres, Justin Timberlake et Ryan Renolds. Qui savait qu’ils avaient tous ça en commun!

