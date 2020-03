Harry Styles: je serais vierge sans carrière musicale

2020-03-02 20:00:05

Harry Styles pense qu’il serait “vierge” s’il n’était pas musicien, car il pense que c’est sa musique qui attire les gens vers lui.

Le chanteur de 26 ans a ironisé qu’il ne serait pas un sex-symbol sans sa carrière musicale – qui a commencé dans One Direction en 2010, avant de se lancer en solo en 2016 – car il pense que c’est sa musique qui attire les gens à lui.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il serait s’il n’était pas musicien, il a plaisanté: “Une vierge”.

Le nouvel album de Harry “Fine Line” voit la star naviguer “avoir des relations sexuelles et se sentir triste”, et a dit qu’il avait écrit les morceaux pendant une période de “réflexion sur soi”.

S’adressant à RADIO.com, il a déclaré: “Ai-je dit que” Fine Line “est le son d’un homme de 25 ans naviguant ayant des relations sexuelles et se sentant triste? Je serais probablement d’accord avec cela. Je pense que faire de cet album une période très intéressante de ma vie, juste parce que j’ai l’impression d’avoir tellement appris sur moi-même.

“Probablement beaucoup à voir avec le temps de le faire, je pense. J’ai pris beaucoup plus de temps pour faire l’album. Chaque album que j’ai fait avant a été fait assez rapidement, et ce genre de tourné en environ un an. Il y a il y avait beaucoup de temps à s’asseoir et à réfléchir, et beaucoup de temps pour la réflexion sur soi. ”

Pendant ce temps, le chanteur “ Adore You ” a récemment avoué qu’il voulait à l’origine poursuivre une carrière dans la physiothérapie, mais s’est tourné vers la musique quand un conseiller en carrières de l’école lui a dit qu’il n’y avait pas d’emploi dans le domaine.

Il a expliqué: “Je pense que l’une des premières choses à retenir est qu’il y a maintenant tellement d’emplois qui n’étaient pas des emplois auparavant et je pense que beaucoup de gens peuvent faire ce qu’ils aiment et le poursuivre – et c’est assez facile pour moi de dire que je peux le faire.

“S’il n’y a pas de carrière évidente dans ce domaine, je pense que vous pouvez essayer de trouver un moyen de faire carrière, je suppose.

“Par exemple, j’ai toujours voulu être footballeur mais je n’étais pas assez bon, donc je voulais être physio, puis nous avons eu une journée de carrière à l’école et on m’a dit qu’il n’y avait pas d’emploi en physiothérapie alors je suis devenu musicien” au lieu!”

