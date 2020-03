Harry Styles n’a pris qu’un seul instantané nu pour la manche Fine Line

2020-03-15 22:30:07

Harry Styles a révélé qu’il n’avait pris qu’un seul coup de son corps nu pour sa pochette d’album ‘Fine Line’.

L’ancienne star de One Direction s’est déshabillée et a posé à côté d’un cœur géant pour la pochette de son deuxième album solo – qui est sorti en décembre – et il a révélé qu’il ne fallait qu’un seul coup pour obtenir le cliché nu qu’il désirait.

S’exprimant sur le projet australien «The Sunday Project», il a déclaré: «Nous venons de prendre celui-là!

“Il n’y en avait qu’un et c’était tout. Le nu seul.”

Le heartthrob de 26 ans a également discuté de sa passion pour la mode et de combien “amusant” il avait organisé des looks colorés pour son record.

Il a dit: “Les vêtements et la mode, j’ai toujours trouvé du plaisir. Et quelque chose avec lequel on s’amuse.

“Et ça a été amusant de jouer avec ça pendant cet album.”

Le chanteur de «Watermelon Sugar» a récemment insisté sur le fait qu’il «n’envoie pas de message» avec ses choix de mode.

Le hitmaker de ‘Fine Line’ a expliqué qu’il n’essayait pas de faire un point avec ses vêtements ou ses ongles peints et qu’il était simplement “créatif” et “s’exprimait” et essayait d’encourager ses fans à faire de même.

Il a dit: “Pour moi, ce n’est pas comme le faire pour envoyer un message. Une partie de la dernière tournée, quand les gens sont venus regarder le spectacle, j’ai réalisé: ‘Oh, ces gens veulent juste me voir être moi-même, et Je leur dis d’être eux-mêmes.

“Et je ne voulais tout simplement pas être un hypocrite. Je le fais quand je ne travaille pas, donc pour moi, je n’ai pas l’impression que c’est” Oh, j’envoie un message avec mon vernis à ongles. ”

“Je mets juste beaucoup moins de poids derrière, je pense.

“Et parfois j’oublie, parce que j’irai quelque part et que quelqu’un dira:” Avez-vous du vernis à ongles? ”

“J’ai de la chance de travailler dans une industrie qui vous permet d’être créatif et de vous exprimer, et je l’encourage à tout le monde.”

Il avait été précédemment révélé que Harry stocke ses tenues de couture dans un coffre-fort gelé.

Son ami designer Harris Reed, qui crée souvent des tenues pour la star, a déclaré: “Je ne peux pas dire où elle se trouve, mais tout va dans des archives. C’est essentiellement comme un réfrigérateur géant – un coffre-fort gelé – quelque part à Londres où je Je ne vais pas divulguer. Mais les vêtements ont tous une surveillance de 24 heures, que vous pouvez regarder via un iPad, spécialement conçu pour ses tenues, et ils ont tous été gelés cryogéniquement à temps pour les conserver. C’est aussi ce qui est plus surréaliste pour Après sa première tournée solo que j’ai produite 14 à 15 recherches – il en portait environ six ou sept – je me demandais où étaient les autres et il me disait: “Ne vous inquiétez pas, ils sont tous sous surveillance.” “

