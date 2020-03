Harry Styles pense que le Coronavirus mènera à une musique impressionnante

Tout le monde ressent de l’anxiété ou de la tristesse en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). C’est tout à fait justifié. Fait intéressant, Harry Styles voit une doublure argentée dans la pandémie.

Les styles prévoient la pandémie en inspirant beaucoup de grands arts. Il espère que la pandémie incitera les gens à être «honnêtes». Pour Styles, l’honnêteté est ce que les gens veulent en art.

Harry Styles assistant à une session d’écoute Spotify pour ses fans à Los Angeles, Californie | Rich Fury / . pour Spotify

Harry Styles voit une doublure argentée autour du coronavirus

Zane Lowe a interviewé Styles via FaceTime le 26 mars 2020. Lowe, bien sûr, a interrogé Styles sur la pandémie actuelle. Styles a dit qu’il l’a trouvé «décevant». Cependant, il a dit qu’il se rend compte que tout le monde est affecté par le coronavirus d’une certaine manière, donc il ne pense pas “malheur à moi, pourquoi cela m’arrive-t-il.”

Styles pense également que la pandémie mènera à un grand art. «Je pense que beaucoup de musique puissante en résultera, parce qu’en fin de compte, il y a des gens qui ont besoin de s’exprimer à travers la musique, l’écriture et le cinéma et tant de façons différentes qui ont maintenant beaucoup de temps supplémentaire sans distraction. s’asseoir et réfléchir et rester dans sa propre tête et penser à tout ce à quoi ils doivent penser. J’espère que ça sort en termes de musique, je pense que nous aurons probablement beaucoup d’honnêteté, ce qui est étonnant. Parce que je pense aussi que les gens veulent juste de l’honnêteté en ce moment, surtout dans des moments comme celui-ci. »

Harry Styles sur scène au Greek Theatre de Los Angeles, Californie | Jeff Kravitz / FilmMagic pour Sony Music

De toute évidence, la façon dont les gens traitent le coronavirus est en s’auto-isolant. Styles a précédemment déclaré que l’isolement avait inspiré certaines de ses chansons préférées. En 2017, il a déclaré: «Mes chansons d’artistes préférés ne sont pas celles où ils parlent de la beauté de leur vie, ce ne sont pas les histoires que vous voulez entendre. Vous voulez savoir pourquoi ils ont choisi d’être seuls quelque part, je pense que c’est ce qui vous fait ressentir quelque chose. [That’s] bien plus intéressant qu’eux en me disant qu’ils avaient du champagne pour le dîner. »

Le coronavirus mènera-t-il à la musique qu’espère Harry Styles?

Le coronavirus pourrait-il conduire à une période plus honnête en musique? Peut-être. La musique est toujours influencée par les événements actuels dans une certaine mesure. Par exemple, de nombreux succès des années 1970 reflètent le mécontentement de la jeune génération face à la guerre du Vietnam.

Harry Styles tenant une poupée lors d’une session d’écoute Spotify pour promouvoir son album Fine Line | Rich Fury / . pour Spotify

Cependant, lorsque la période de mise en quarantaine de masse est terminée, les gens pourraient être plus intéressés à revenir à la normale plutôt qu’à réfléchir sur leurs expériences pendant la quarantaine. La fin de la pandémie pourrait amener les gens à apprécier les petites choses et à être globalement plus heureux. La fin de cette pandémie pourrait entraîner une tendance à l’évasion musicale et à la joie plutôt que l’honnêteté musicale décourageante dont Styles jouit. Quoi qu’il en soit, de nombreux artistes ont certainement beaucoup plus de temps pour faire de la musique de nos jours, que ce soit heureux ou triste.

