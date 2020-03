2020-03-01 21:30:06

Harry Styles “réévalue ce qui est important” pour lui maintenant qu’il est plus âgé, car il a réalisé que certaines choses ne le rendent pas “aussi heureux” qu’il le pensait.

Harry Styles “réévalue ce qui est important” pour lui maintenant qu’il est plus âgé.

Le chanteur de 26 ans est devenu célèbre en tant que membre de One Direction quand il était adolescent et a déclaré qu’après avoir passé une décennie sous les projecteurs, il avait commencé à regarder les choses sous un jour différent et réalisait certaines choses. ne le rendez pas “aussi heureux” qu’il le pensait.

Il a dit: “Je suis très vieux maintenant! Je pense que vous réévaluez simplement les choses. Et je pense que cela se produit à plusieurs moments différents de votre vie. Je ne pense pas que ce sera la dernière fois que je réévaluerai ce qui est important pour moi Mais je pense que vous avez des moments où vous allez … Je pense que cela arrive à tout le monde à différents moments de votre vie où vous pensez que vous voulez quelque chose, et vous l’obtenez et vous dites: ‘Oh, cela ne m’a pas fait aussi heureux car je pensais que ça allait me rendre. ”

Le hitmaker «Adore You» essaie maintenant de trouver un «équilibre» de choses qui lui apportent de la joie, plutôt que d’essayer de «trouver ce que [he’s] censé faire “.

S’exprimant lors des séances secrètes d’iHeartRadio au Bowery Ballroom à New York, il a ajouté: “Et puis, vous cherchez en quelque sorte des choses différentes et je suppose que je mets juste beaucoup plus l’accent sur la recherche de l’équilibre et sur l’essentiel. je suis heureux plutôt que d’essayer de comprendre ce que je suis censé faire. C’est donc super. ”

Pendant ce temps, le chanteur hunky a récemment avoué qu’il n’avait poursuivi une carrière dans la musique qu’après qu’il avait initialement prévu d’être physiothérapeute, mais un conseiller en carrière lui a dit qu’il n’y avait pas d’emploi dans le secteur.

Il a dit: “Je pense que l’une des premières choses à retenir est qu’il y a maintenant tellement d’emplois qui n’étaient pas des emplois auparavant et je pense que beaucoup de gens peuvent faire ce qu’ils aiment et le poursuivre – et c’est assez facile pour moi de dire que je peux le faire.

“S’il n’y a pas de carrière évidente dans ce domaine, je pense que vous pouvez essayer de trouver un moyen de faire carrière, je suppose.

“Par exemple, j’ai toujours voulu être footballeur mais je n’étais pas assez bon, donc je voulais être physio, puis nous avons eu une journée de carrière à l’école et on m’a dit qu’il n’y avait pas d’emploi en physiothérapie alors je suis devenu musicien” au lieu!”

Mots clés: Harry Styles

Retour au flux

.