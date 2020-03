Harry Styles renverse le thé sur la sortie One Direction de Zayn Malik

Harry Styles a beaucoup à dire ces jours-ci. Le chanteur de «Fine Line» s’est ouvert dans une récente interview avec Howard Stern. Styles a parlé de quelques sujets majeurs, y compris son vol de la Saint-Valentin, mais aussi de ses réflexions sur le départ de Zayn Malik de leur groupe à succès, One Direction.

Harry Styles et Zayn Malik ont ​​joué dans One Direction pendant 5 ans

Harry Styles visite les studios SiriusXM le 02 mars 2020 | Dia Dipasupil / .

En 2010, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles et Louis Tomlinson ont participé à la version britannique du concours de chant, The X Factor, en tant que solistes.

Aucun n’a progressé individuellement, mais une fois que les juges Nicole Scherzinger et Simon Cowell les ont réunis en groupe, ils ont grimpé en flèche. Ainsi, One Direction est né. En quatre semaines de compétition, ce sont eux qui ont battu.

Avance rapide après la signature du label de Cowell, Syco Records, terminant troisième sur The X Factor, et explosant presque du jour au lendemain avec des chansons comme “What Makes You Beautiful” et “Drag Me Down” et One Direction est devenu imparable.

Pendant leur séjour dans le groupe, les membres ont remporté plus de 200 récompenses avec quatre tournées mondiales qui ont rapporté des millions de ventes et des millions de disques vendus. Leur statut comme l’un des plus grands groupes du monde demeure, malgré leur disparition.

En mars 2015, le groupe a publié une déclaration expliquant la sortie de Malik. En mai 2015, le reste du groupe a fait une apparition dans The Late Late Show With James Corden en tant que quatuor. Depuis lors, les quatre membres ont sorti leurs propres albums solo.

Bien qu’ils aient été interrompus indéfiniment, il n’y a pas eu de déclaration explicite affirmant que One Direction ne se réunira jamais (à part plusieurs revendications qui ont été démystifiées).

Qu’a dit Styles à propos de la sortie de Malik en 2015 du groupe?

Au cours d’une interview approfondie avec l’émission Sirius XM de Howard Stern, Styles a clarifié les choses sur une variété de sujets. En ce qui concerne ses pensées sur le départ de Malik, Styles ne semble pas avoir de rancune.

«Je ne sais pas si je pourrais dire que c’est quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire. Je ne me sentais pas de cette façon », a-t-il dit, par E! Nouvelles.

“Donc, c’est difficile pour moi de le condamner, parce que je ne le fais pas. Surtout avec le recul, maintenant, la dernière chose que j’aurais voulu, c’est qu’il y soit resté s’il ne voulait pas être là. “

Y aura-t-il jamais une réunion One Direction?

Selon plusieurs sources, les fans ont récemment espéré une réunion «1D» après avoir reçu une notification indiquant que le site Web du groupe avait été mis à jour. Le timing est curieux étant donné que 2020 marque le 10e anniversaire du groupe.

Cela n’a pas aidé non plus que Payne ait révélé au Dubai Times de Dubaï en décembre 2019 qu’un documentaire One Direction était en préparation.

“C’est difficile pour moi de me souvenir de concerts spécifiques parce que c’était un flou d’avions, de vérifications sonores et de cris”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous avons filmé cette émission et elle fera partie d’un documentaire autour d’un anniversaire.”

Indépendamment des rumeurs de «le feront-ils, n’est-ce pas», Styles et Malik semblent être en bons termes. Sur une note plus importante, pouvons-nous tous apprécier collectivement l’appréciation actuelle de Styles pour les pulls et les perles délicats? Il passe un moment et nous en sommes très heureux, avec ou sans 1D.