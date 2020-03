Harry Styles veut que les fans se rapportent à sa musique

2020-03-02 12:30:06

Harry Styles veut que ses fans se rapportent à sa musique et n’aime donc pas trop expliquer sa musique car il veut que les gens aient leurs propres réflexions sur sa signification.

Harry Styles veut que ses fans se rapportent à sa musique.

Le hitmaker ‘Watermelon Sugar’ n’aime pas trop expliquer sa musique car il veut que les gens aient leurs propres réflexions sur sa signification.

Il a dit: “Je pense que la musique signifie évidemment beaucoup pour moi. C’est en quelque sorte pourquoi j’ai tendance à ne pas trop expliquer les chansons parce que je pense que c’est important pour ça, je suppose que cela peut signifier ce que cela signifie pour différentes personnes. Et je sais qu’il y a des chansons que j’ai aimées dans ma vie où je découvre qu’il s’agit d’autre chose et je me dis presque: “ Oh, j’aurais aimé ne pas le savoir, parce que cela signifiait tellement pour moi. ” Et c’est incroyable si les gens peuvent se rapporter à votre musique. Je suis juste un fan de musique. Je ne pense pas que j’opère à un niveau d’écoute plus élevé que quiconque. J’adore la musique et je fais ce qui m’excite et Je pense que si quelqu’un d’autre peut s’y rattacher et en tirer quelque chose, c’est en quelque sorte le plus grand compliment qu’il puisse me faire. ”

Et le chanteur de 26 ans écrit sa musique pour lui-même car il pense que c’est la meilleure façon de s’assurer qu’elle est aussi “honnête” que possible.

S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses exclusive au cours du week-end, il a ajouté: “Je pense que ce que j’aime c’est vraiment quand je commence à faire des trucs, je n’y pense pas. Je ne pense pas à la date de sortie de l’album, premier single , deuxième single. Je n’y pense pas vraiment. Je commence à l’écrire pour moi et pour vous. Je commence à l’écrire pour moi et je trouve juste que je fais de la musique plus honnête de cette façon. Je pense qu’il y en a beaucoup de certaines parties qui sont vulnérables et émotionnelles et je suppose que parfois triste. Mais je pense que ce que j’aime tellement dans l’album, c’est que, même dans les moments les plus tristes, il y a beaucoup d’optimisme et il y a comme des moments de joie et Je pense que ce qui est passionnant avec la musique, c’est que ça ne doit pas être une parole ou une réplique, ça peut être comme un truc de musique, ça peut être un peu de joie dans une chanson vraiment triste. “

Mots clés: Harry Styles

Retour au flux

.