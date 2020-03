Il est clair maintenant que Harvey Weinstein n’a pas une grande réputation à Hollywood. Le producteur a été accusé de viol et d’agression sexuelle par d’innombrables femmes en 2017, ce qui a mis en lumière le côté sombre de Tinseltown.

Récemment, le nom tristement célèbre de Weinstein est devenu encore pire quand on a découvert qu’il allait jusqu’à souhaiter la mort de Jennifer Aniston. Lisez la suite pour découvrir pourquoi Weinstein a dit qu’Aniston «devait être tué».

Harvey Weinstein a récemment été condamné à 23 ans de prison

Weinstein a été arrêté en mai 2018 à New York pour «viol, acte sexuel criminel, abus sexuel et inconduite sexuelle pour des incidents impliquant deux femmes distinctes». Cela a eu lieu moins d’un an après que le New York Times et le New Yorker eurent rendu compte de l’histoire de Weinstein d’abus sexuel de nombreuses femmes à Hollywood au cours des 30 dernières années.

Weinstein a été jugé en février 2020. Six femmes ont témoigné contre lui, et Weinstein a également partagé avec le tribunal une déclaration. Il a soutenu que les relations qu’il avait avec les femmes qui ont témoigné étaient consensuelles.

Néanmoins, Weinstein a été reconnu coupable de viol et d’actes sexuels criminels. En mars 2020, il a été condamné à 23 ans de prison. Weinstein est actuellement âgé de 67 ans et en mauvaise santé, ce qui signifie qu’il a effectivement été condamné à perpétuité.

Pourquoi Harvey Weinstein a déclaré que Jennifer Aniston “devrait être tuée”

Jennifer Aniston | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Après le procès de Weinstein, le public a eu accès à des documents judiciaires non scellés qui montraient davantage la vraie nature du producteur déshonoré.

Les dossiers judiciaires montrent qu’en 2017, The National Enquirer prévoyait de publier un article affirmant que Weinstein avait agressé Aniston pendant le tournage du film 2005 Derailed. Il alléguait que Weinstein avait poussé contre le dos de Jennifer Aniston et lui avait attrapé les fesses.

En outre, l’article a également rapporté que Weinstein regardait constamment le décolleté d’Aniston tout en bougeant «sa bouche pour mettre Aniston mal à l’aise». Une source a affirmé qu’il avait souvent dit à ses amis à quel point Aniston était «sexy».

Après avoir reçu l’e-mail de son publiciste au sujet de l’article, Weinstein a répondu moins d’une heure plus tard et a déclaré que Jennifer Aniston “devrait être tuée”. En tout cas, The National Enquirer a fini par ne pas publier l’article.

Ce que Jennifer Aniston a dit à propos de Harvey Weinstein

Bien que les allégations contre Weinstein soient conformes à son comportement envers de nombreuses actrices avec lesquelles il a travaillé, le publiciste d’Aniston a depuis réfuté les affirmations de l’article du National Enquirer.

“Jennifer n’a jamais été harcelée ou agressée par Harvey Weinstein”, a déclaré le journaliste d’Aniston. “Il ne s’est jamais approché suffisamment pour la toucher et elle n’a jamais été seule avec lui.”

Cependant, cela ne signifie pas qu’Aniston est en bons termes avec Weinstein. En fait, l’actrice elle-même semble dégoûtée de ce que Weinstein a fait et a parlé de rencontres troublantes qu’elle a eues avec lui. Dans une interview en 2019, Aniston a révélé que Weinstein avait fait quelque chose de “cochon” lors d’un dîner qu’elle avait eu avec Clive Owen et un ami.

Elle a partagé: “Il est littéralement venu à la table et a dit à mon ami:” Lève-toi! “Et je me suis dit:” Oh mon Dieu. “Et alors mon ami s’est levé et a bougé et Harvey s’est assis. C’était juste un tel niveau de droit brut et de comportement porcin. »

De plus, Aniston a déclaré qu’en 2005, Weinstein avait essayé de la forcer à porter une robe conçue par sa femme à la première de Derailed. Même si elle n’aimait manifestement pas subir les pressions de Weinstein, Aniston a fini par se tenir debout et porter une robe qu’elle avait choisie, en disant: «Eh bien, qu’allait-il faire? Viens ici et fais-moi porter ça?