Harvey Weinstein a embauché un consultant en prison

2020-02-26 02:30:04

Harvey Weinstein aurait engagé un “consultant pénitentiaire” à la suite de sa condamnation pour deux chefs d’accusation d’agression sexuelle.

Le magnat du cinéma de 67 ans a été reconnu coupable lundi (24.02.20) de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré, à la suite de son procès à Manhattan pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, qui l’ont vu acquitté de les trois autres, y compris l’agression sexuelle prédatrice la plus grave.

Après le verdict, Weinstein a été condamné à rester derrière les barreaux jusqu’à sa condamnation le 11 mars, et il a maintenant été affirmé qu’il avait engagé un consultant spécial pour l’aider à se préparer à la vie en prison.

Le porte-parole de Weinstein, Juda Engelmayer, a déclaré à The Post mardi (25.02.20) que le producteur en disgrâce avait engagé le consultant pour l’aider à la logistique, notamment pour s’assurer qu’il reçoive les soins médicaux appropriés en prison.

Le consultant n’est pas un psychologue, il n’aidera donc pas Weinstein à se préparer mentalement à son séjour en prison, mais offrira des conseils en tant qu’expert en prison.

Le besoin de soins médicaux de Weinstein vient du fait qu’il souffre de diabète et de graves problèmes de dos, ce qui l’a conduit à être transporté d’urgence à l’hôpital peu de temps après son verdict de culpabilité.

Le magnat du film était en route vers la prison de Rikers Island quand il a commencé à souffrir de douleurs à la poitrine et a eu des palpitations cardiaques et de l’hypertension artérielle en se rendant à la prison, et a donc été détourné vers l’hôpital Bellevue à New York.

L’avocate de Weinstein, Donna Rotunno, a d’abord expliqué la situation à CNN, mais a insisté sur le fait que son client allait bien.

Et son représentant Juda a déclaré que la décision d’aller à l’hôpital était une “mesure de précaution”.

Il devrait être emmené à Rikers Island après sa sortie de l’hôpital.

Weinstein a été reconnu coupable des deux chefs d’accusation par un jury à Manhattan lundi matin, dans le cadre de son procès pour agression sexuelle qui l’a vu faire face à cinq chefs d’accusation, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel. .

Le jury – composé de sept hommes et cinq femmes – a reconnu Weinstein coupable de deux chefs d’accusation le cinquième jour des délibérations, à la suite d’un long procès qui a commencé en janvier.

